'Это вам за Кривой Рог!' Украинские военные отомстили оккупантам за трагедию. Видео

Воины Вооруженных сил Украины отправили российским оккупантам "послание" после циничного удара РФ по Кривому Рогу. Защитники не оставили без ответа убийство украинских детей и отплатили мощными ударами артиллерии, РСЗО, минометов и БПЛА.

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Об этом 6 апреля рассказал глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. Он опубликовал видео, на которых воины 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ и 503-го отдельного батальона морской пехоты наносят удары мести за Кривой Рог.

В частности, защитники из 63-й ОМБр "насыпали" оккупантам боеприпасами с соответствующими посланиями. На них сделали подписи "За Кривой Рог", "За детей".

"ГРАДы, артиллерия, минометы, дроны. Бойцы бригады, стальные львы, уничтожают врага – это вам за Кривой Рог, ублюдки!" – написал Вилкул.

Воины 503-го ОБМП в свою очередь показали, как уничтожают врага и его технику боеприпасами с подписью "Месть за Кривой Рог".

"Прислали друзья из 503-го отдельного батальона морской пехоты. Жесткая месть врагу за наш Кривой Рог. Их девиз "Видишь – стреляй!" поддерживаем. До последнего проклятого врага!" – прокомментировал Вилкул.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 апреля армия РФ ударила "Искандером" по Кривому Рогу. Баллистика с кассетным зарядом попала в район плотной жилой застройки, неподалеку от эпицентра прилета была детская площадка. Погибли 18 человек, в том числе девять детей, 75 человек пострадали.

Воскресенье, 6 апреля, по всей Украине объявлено днем траура. В Кривом Роге дни скорби по погибшим – 7, 8 и 9 апреля.

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