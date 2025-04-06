ВСУ отминусовали еще 1330 оккупантов и 13 танков армии РФ – Генштаб

Силы обороны Украины во время боев на фронте за прошедшие сутки ликвидировали и ранили около 1330 российских оккупантов. Так, в целом в войне против нашей страны армия РФ потеряла уже примерно 923 670 живой силы.

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Накануне защитники также уничтожили 258 единиц военной техники и вооружения агрессора. Обновленные данные 6 апреля озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Так, за сутки воины уничтожили 56 артиллерийских систем (всего 25 786), 20 боевых бронированных машин (21 972), 13 танков (10 554), четыре РСЗО (1354) оккупационных сил.

В небе защитники сбили 68 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всех 31 846), а на земле сожгли 96 единиц автомобильной техники и автоцистерн (43 050), одну – спецтехники (3789).

С начала полномасштабной войны ВСУ также обезвредили 3130 крылатых ракет, 1124 средства ПВО, 370 самолетов, 335 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники Украины с помощью дронов уничтожили САУ и состав горючего оккупантов. Поражение врагу на восточном направлении нанесли пилоты пограничного подразделения БпАК "Феникс".

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