Украинские военные продолжают охоту на врага и его ценную технику. В этот раз беспилотники Вооруженных сил уничтожили, в частности, САУ и склад горючего оккупантов.

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Об этом сообщили в ОСУВ "Хортица". Удачная операция была проведена на Восточном направлении. Отмечается, что пилоты пограничного подразделения Феникс результативно уничтожают пехоту, вооружение и вражескую бронетехнику.

"Операторы дронов РУБпАК "Феникс" поразили САУ 2С5 "Гиацинт-С", боевую бронированную машину "Тигр", несколько грузовиков, сожгли позиции и укрытие противника, а также склад ГСМ. Видео: Пограничное подразделение беспилотных авиационных систем "Феникс", – говорится в подписи к видео.

Напомним, в России пожаловались на атаку украинских дронов на Саранск. Под удар попал завод "Оптиковолоконные системы" – первое и единственное в РФ предприятие, производящее оптоволоконные кабели для управления БПЛА на фронте.

Ранее стало известно, что российский Таганрог атаковали дроны. Россияне пожаловались на "повреждение двух многоквартирных домов", двух раненых в результате атаки и пожар из-за падения обломков. В городе вводили режим чрезвычайного положения.

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