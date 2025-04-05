В России атакован единственный завод, производящий оптоволокно для дронов: загорелся пожар. Видео

В России пожаловались на атаку украинских дронов на Саранск. Под удар попал завод "Оптиковолоконные системы" – первое и единственное в РФ предприятие, производящее оптоволоконные кабели для управления БпЛА на фронте.

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Жители Саранска слышали взрывы и наблюдали сильный пожар в здании завода. Об этом пишут местные паблики и российские СМИ, атаку признал также губернатор Мордовии.

Судя по сообщениям российских Telegram-каналов, взрывы в Саранске начались примерно в 02:20 ночи. Местные жители насчитали их не менее десяти. На многочисленных видео, которые появились в сети, запечатлены сразу по несколько беспилотников, летящих, как констатируют снимающие происходящее россияне, "на оптоволокно".

В одном из роликов автор, фиксируя пролет беспилотника, констатирует, что это уже девятый дрон, который он наблюдал.

Такая дроновая активность не прошла даром.

"На Саранск была атака БПЛА. Очевидцы наблюдают сильный пожар в здании завода "Оптиковолоконные Системы", – констатируют российские СМИ.

Прилеты по заводу признал губернатор Мордовии Артем Здунов.

"Сегодня ночью одно из предприятий Мордовии подверглось атаке БПЛА. Для ликвидации последствий задействованы все необходимые силы и средства. На территории работают оперативные и экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет. Убедительная просьба ко всем жителям республики - не выкладывайте фото и видео с места происшествия. Не помогайте врагу!" – написал чиновник около 4 часов утра.

Впрочем, к его призыву россияне не прислушались: в сети появляются все новые и новые видео. Минимум одно из них снято сотрудниками предприятия, которые зафиксировали момент прилета – как следует из разговоров за кадром, не первый.

При этом некоторые росСМИ, публикуя видео прилетов, пишут о "попытке атаки на завод".

"Оптиковолоконные Системы" – первый и единственный в России завод по производству оптического волокна, которое используется для управления БпЛА в зоне боевых действий. Такие беспилотники представляют особую опасность для украинских воинов, поскольку они не чувствительны к действию средств РЕБ.

Официальное открытие завода состоялось 25 сентября 2015 года. Акционерами компании являются РОСНАНО, Газпромбанк и правительство Мордовии.

Продукция предприятия занимает около 25% российского рынка: производственные мощности составляют 4 млн км оптического волокна в год.

Удар по заводу, занимающемуся производством оптоволоконных систем, ослабляет ключевые компоненты военной связи и управления, в том числе для оптоволоконных дронов.

Напомним, ранее стало известно, что российский Таганрог атаковали дроны. Россияне пожаловались на "повреждение двух многоквартирных домов", двух раненых вследствие атаки и пожар из-за падения обломков. В городе вводили режим чрезвычайного положения.

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