Российский Таганрог атаковали дроны, произошел пожар: введен режим чрезвычайного положения. Видео

В ночь на 2 апреля неизвестные дроны прилетели в Таганрог Ростовской области РФ. Россияне пожаловались на "повреждение двух многоквартирных домов", двух раненых вследствие атаки и пожаре из-за падения обломков.

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В городе объявили режим чрезвычайной ситуации. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на временно исполняющего обязанности губернатора региона Юрия Слюсаря.

Чиновник незадолго до завершения суток 1 апреля заявил, что "два многоквартирных дома в Таганроге повреждены при атаке БПЛА". Также, по словам губернатора, "произошло возгорание в 9-этажном доме и возле 7-этажного дома" на улице Лизы Чайкиной.

Изначально о пострадавших не сообщалось, информация о том, что к медикам обратились "два человека с легкими ранениями – ожогами и порезами" была подтверждена местными властями ближе к полуночи. Погибших, как заявил врио губернатора Ростовской области, не было. Вокруг поврежденных домов "выставлено оцепление".

РосСМИ также со ссылкой на главу городской администрации Таганрога Светлану Камбулову написали, что один из БпЛА "застрял на деревьях в 300 м от жилого дома".

С 23:15 1 апреля в Таганроге объявили режим ЧС и эвакуацию жителей одного из поврежденных домов.

"Завтра утром муниципальная комиссия приступит к обследованию и установлению ущерба. На данный момент из многоэтажного дома по ул.Л.Чайкиной, 57 эвакуировано 85 жителей. Дом от коммуникаций не отключен, по оценке специалистов, несущие конструкции дома не пострадали. После обследования саперами жильцам разрешат вернуться в квартиры", – написал Слюсарь в 23:40 1 апреля.

Тем временем в российском минобороны отчитались, что "в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 93 украинских беспилотных летательных аппарата", в частности 87 из них – над Курской , четыре – над Ростовской, два – над Белгородской областью.

Напомним, о том, что украинские дроны атаковали очередные объекты под Таганрогом, вследствие чего были зафиксированы прилеты и вспыхнул пожар, сообщалось 8 марта этого года. Тогда местные власти заявляли о "повреждениях частных домов".

В декабре прошлого года в Таганроге был атакован авиаремонтный завод, а в результате атаки на аэродром там же пострадали десятки военных РФ, один оккупант погиб.

До того неприятности в Таганроге случились в ноябре: тогда разразился мощный пожар на предприятии, где могли ремонтировать военную технику.

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