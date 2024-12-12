В Таганроге в результате атаки на аэродром пострадали десятки военных РФ, есть жертва: новые подробности

В результате ракетной атаки по военному аэродрому в Таганроге Ростовской области в ночь на 11 декабря были ранены десятки российских оккупантов. Еще один захватчик был ликвидирован.

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Помимо аэродрома был атакован авиаремонтный завод и воинская часть, где дислоцируется 5-я авиационная группа 6955-й АвБ. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Сразу после ракетной атаки в медицинские учреждения Таганрога были госпитализированы 26 военнослужащих. Позже стало известно, что число пострадавших выросло до 41 человека. Еще один российских оккупант погиб на месте.

Многочисленные взрывы в Таганроге прогремели около 4:20 утра 11 декабря. Местные чиновники заявили, что была повреждена котельная, которая находится на территории авиаремонтного завода. В результате этого 27 многоквартирных домов остались без отопления.

При этом местные жители массово жаловались, что во время атаки многие убежища оказались закрыты.

Напомним, в ночь на 11 декабря в Таганроге Ростовской области РФ раздались взрывы. Как выяснилось, под ударом оказался Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева.

Как сообщал OBOZ.UA, удар по нефтебазе в российском Брянске в ночь на 11 декабря был операцией Сил обороны Украины. Результативно отработали воины Сил беспилотных систем ВСУ и Главного управления разведки Министерства обороны Украины.