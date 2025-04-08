Склады опустошены, с ремонтом – проблемы: Россия столкнулась с большими трудностями в войне

Силы обороны Украины уничтожили почти весь танковый парк РФ – оккупанты испытывают острую нехватку военной техники. Темпы производства и ремонта не поспевают за потерями и вдобавок усугубляются санкциями и деградацией российского оборонпрома. Агрессор может восстановить только 1200 танков из 3463, находящихся на хранении, а остальные могут служить лишь донорами запчастей.

Видео дня

Об этом говорится в статье издания UAWire.org. В частности, анализ исследовательских платформ Resurgam и Vyshyn Military показал, что объемы восстановления танков в РФ сократились в 3,5-4 раза с 2022 по 2025 год.

Если в начале полномасштабной войны России удавалось ремонтировать до 120 танков в месяц, то к началу 2025 года это число сократилось до 30-35 единиц, причем ожидается дальнейшее снижение.

"Потери военной техники в России резко возросли, а склады пустеют", – говорится в статье.

С февраля 2022 года по февраль 2025 года страна-агрессор вывела из хранения более 4 тысяч танков, что составляет около 54% ​​всех машин, признанных пригодными для восстановления.

За этот период был исчерпан почти весь запас исправных танков.

В настоящее время на хранении остается около 3463 танков, но большинство из них находятся в плохом техническом состоянии и не подлежат быстрому ремонту.

Около 1200 танков могут быть восстановлены после капитального ремонта, а остальные служат только донорами запчастей. Сюда входит 650 единиц модели Т-64, которую Россия не производит и не ремонтирует.

Как отмечает издание, впервые аналитики наблюдают демонтаж старых хранилищ и "танковых кладбищ", подтверждая, что РФ истощила свою боеспособную технику.

Ситуация на заводах ухудшается, на хранении остается все меньше техники, требующей длительного времени и ресурсов для восстановления.

"Сокращение потерь танков является тревожным сигналом для России. Столкнувшись с нехваткой бронетехники, российская армия прибегла к использованию в боевых действиях гражданских транспортных средств", – говорится в статье.

По данным Генштаба ВСУ, количество уничтоженных гражданских транспортных средств выросло с 1000 в месяц летом 2024 года до 3000 к концу года. Это объясняется активным использованием украинских БПЛА и отсутствием бронетехники у россиян.

Аналитики сообщают, что потери российских танков сократились с 300–400 единиц в месяц осенью 2024 года до 200-240 в начале 2025 года. Однако это снижение обусловлено не военными успехами, а тем, что танки больше не могут активно участвовать в наступлениях из-за их дефицита.

Кроме того, Россия не успевает с производством своей флагманской модели Т-90М. Ситуация с "Т-90М" ужасная, пишет издание.

По данным Международного института стратегических исследований (IISS, Великобритания), РФ выпустила всего 164 таких танка в период с 2022 по 2024 год – в среднем менее 80 в год.

Этого недостаточно, чтобы восполнить потери даже за один месяц ожесточенных боев.

"Танковый кризис углубляется, и, несмотря на официальное количество около 4700 танков, у России все меньше оперативных подразделений, готовых к бою. Восстановление замедляется, производство отстает от спроса, а на передовой не хватает бронетехники. К 2025 году танковая мощь России значительно ослаблена, что все больше влияет на ее военную эффективность", – резюмировали в UAWire.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки воины Сил обороны уничтожили 219 единиц военной техники и вооружения врага, а также обезвредили около 1290 оккупантов. Среди уничтоженной техники – 43 артиллерийские системы, 14 боевых бронемашин, три РСЗО и два средства ПВО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!