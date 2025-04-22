Отработали артиллерия и дроны: на Торецком направлении оккупанты на мотоциклах пошли в атаку и были ликвидированы. Видео

На Торецком направлении российские оккупационные войска предприняли попытку прорыва, используя мотоциклы с десантом. Однако наши защитники не дали врагу никакого шанса и ликвидировали захватчиков.

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Об этом сообщили на официальном канале сводной бригады "Хищник" при Департаменте патрульной полиции. Там опубликовали и видео боя.

По информации бойцов, противник задействовал около десяти мотоциклов, пытаясь быстро прорваться в одном из направлений. Силы обороны встретили атаку плотным огнем, подключив артиллерию и FPV-дроны. В результате техника была уничтожена вместе с личным составом противника.

"Россияне штурмуют Торецкое направление на мотоциклах. Десяток мотоциклов с десантом – очередная попытка вражеского прорыва. Силы обороны встречают огнем. Летят также FPV и сбросы "Хищников". Сначала сожгли байки, а за ними – и "пассажиров". Те, кто успел зайти в посадки, там долго не продержатся", – отметили украинские защитники.

Напомним, бойцы Сил обороны Украины на передовой уничтожили две пусковые установки многофункционального зенитного ракетного комплекса средней дальности "Бук-М2" российских оккупационных войск. Враг использовал технику на одном из ключевых направлений фронта на востоке.

Как сообщал OBOZ.UA, войска РФ пошли в массированный штурм на Запорожском направлении на фронте, но потерпели неудачу. Наступление врага остановили воины 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

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