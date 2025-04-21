Шли закрепляться, но что-то пошло не по плану: нацгвардейцы взяли в плен российских пехотинцев на Купянском направлении. Видео

Украинские военные продолжают пополнять обменный фонд оккупантами. В этот раз нацгвардейцы взяли в плен русских пехотинцев на Купянском направлении.

Видео дня

Видео операции опубликовал в Telegram командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко. Он отметил что оккупанты шли закрепляться, но в какой-то момент что-то пошло не по их плану.

"На Купянском направлении бойцами 2-го батальона оперативного назначения 15 бригады НГУ "Кара-Даг" была взята в плен вражеская группа пехоты, которая пыталась закрепиться в зоне ответственности подразделения", – говорится в подписи к видео.

Подразделениями беспилотных систем вражеская группа была заранее обнаружена и созданы условия для дальнейших действий пехотинцев. Впрочем, отмечают военные, оккупанты решили не испытывать судьбу и приняли правильное решение сдаться в плен и остаться в живых.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Нацгвардии рассказали об отбитии одного из самых больших штурмов россиян на мотоциклах, который состоялся 17 апреля на Покровском направлении. В среднем за час боя враг терял примерно по 40 пехотинцев и 13 байков, а также несколько ББМ.

Ранее сообщалось, что пасхальное "перемирие" для войск страны-агрессора РФ было лишь попыткой перегруппироваться. На Купянском направлении российские пушки продолжали интенсивно работать по прифронтовым населенным пунктам и по позициям защитников Украины.

Президент Владимир Зеленский информировал, что воины ВСУ во время "пасхального перемирия" попали в засаду на Торецком направлении.

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