'Мы должны понимать': командир рассказал, что происходило на Купянщине во время пасхального перемирия

Пасхальное "перемирие" для войск страны-агрессора РФ на самом деле было лишь попыткой перегруппироваться. На Купянском направлении российские пушки продолжали интенсивно работать по прифронтовым населенным пунктам и по позициям защитников Украины. А в воздухе находились разведывательные и ударные дроны.

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Об этом рассказал командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в эфире телеканала "Еспресо". По его словам, агрессор не оставляет намерений по выполнению своих задач в Украине.

В частности, во время пасхального "перемирия", которое объявил российский диктатор Владимир Путин, враг продолжил движение живой силы и техники с целью накопления на отдельных позициях.

Пушки россиян продолжили интенсивно работать по населенным пунктам в прифронтовых районах и позициям Сил обороны Украины. В воздухе находились разведывательные и ударные БПЛА тактического уровня.

"Мы должны понимать, что это пасхальное "перемирие" – не что иное, как попытка противника перегруппироваться", – сказал военный.

По его словам, целью Путина остается вести разговоры о мире и перемирии, тянуть время, выполнять свои задачи относительно Украины и добиться снятия санкций с России, которые блокируют полное развертывание боев против украинского государства.

"Враги двойками-тройками пытаются подходить к переднему краю, чтобы накапливаться и затем перегруппироваться, чтобы попытаться рывком выбить Силы обороны с позиций. Также противник пытался подтягивать инженерную технику, если говорить о его намерениях по форсированию реки Оскол", – рассказал Юрий Федоренко.

Он добавил, что логистика ВС РФ предпринимала попытки максимально пополнить боекомплекты для пушек и других центров, откуда происходит поражение позиций украинских Сил обороны.