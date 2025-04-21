В России заявили о завершении "пасхального перемирия" и сделали циничное заявление об Украине

Министерство обороны РФ заявило, что "перемирие" на Пасху длилось с 18:00 19 апреля до полуночи 21 апреля. После этого российская армия вернулась к активной фазе боевых действий в рамках так называемой "специальной военной операции".

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По информации военного руководства РФ, оккупанты якобы "строго соблюдали режим прекращения огня" в настоящее время. При этом Россия не упустила возможности обвинить украинских военных в нанесении ударов и нарушении "пасхального перемирия" и заявила о якобы 4900 нарушениях режима тишины.

В российском Минобороны РФ добавили, что ВСУ якобы совершили шесть атак на Донбассе и на территории Курской области России, которые были отбиты. Также отмечается, что украинская армия применила "90 дронов, в том числе вне зоны боевых действий" – все они, по утверждению россиян, были уничтожены.

Российская сторона также заявляет о более чем 1400 артиллерийских и минометных обстрелах и 3316 ударах с квадрокоптеров по позициям оккупантов. Кроме того, армия РФ якобы зафиксировала удары по приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей, в том числе 49 атак FPV-дронами и 16 сбросов боеприпасов из БПЛА.

Несмотря на множество заявленных атак, российские военные утверждают, что общая интенсивность боевых действий во время перемирия была снижена. После завершения договоренностей, по их словам, войска РФ возобновили активные наступательные действия.

"С окончанием действия перемирия Вооруженные Силы России продолжили проведение специальной военной операции", – цитируют росСМИ заявление Минобороны РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, за неполные сутки 20 апреля (по состоянию на 16:00) на фронте фиксировалось 45 боевых столкновений, то есть ВС РФ несколько снизили активность после объявленного "пасхального перемирия", хотя и не по всем направлениям. Однако даже там, где боев стало меньше, противник не отказывается от обстрелов, а также готовится к предстоящим штурмам.

В 66-й отдельной механизированной бригаде им. князя Мстислава Храброго рассказали, что в зоне их ответственности захватчики обустраивают маршруты прохода тяжелой техники, прикрываясь "перемирием". В то же время аналитики DeepState отметили, что за занавесом "перемирие" захватчики вытягивают своих "200-х", проводят разминирование, подвозят провизию и обустраивают позиции.

Кроме того, российские солдаты на фронте пытались продвинуться в "серой зоне" на Харьковщине. Враг хотел занять более выгодные для себя позиции во время "пасхального перемирия".

Также на Пасху на Купянском направлении российские пушки продолжали интенсивно работать по прифронтовым населенным пунктам и по позициям защитников Украины. А в воздухе находились разведывательные и ударные дроны.

По словам президента Владимира Зеленского, Россия совершила почти три тысячи атак в сутки, самое активное направление – Покровское. Это следствие "пасхального перемирия", объявленного накануне российским диктатором.

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