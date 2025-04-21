Под предлогом 'пасхального перемирия' войска РФ пытались продвинуться в 'серой зоне' на Харьковщине, – боец ВСУ

Войска РФ под предлогом "перемирия", которое объявлял до 21 апреля российский диктатор Владимир Путин, на фронте пытались продвинуться в "серой" зоне на Харьковщине. Враг хотел занять более выгодные для себя позиции.

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Об этом вечером в воскресенье, 20 апреля, рассказал в эфире "Эспрессо" военнослужащий 77-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных Сил Украины (Харьковское направление, Боровая) Виктор Петрович. По словам бойца, разведка бригады выяснила, что оккупанты, пользуясь "перемирием", пытались продвинуться вперед.

Он добавил, что на какие-либо действия врага украинские войска были готовы отвечать. Что касается штурмовых действий на этом участке фронта, то они зафиксированы на время путинского "перемирия" не были.

"Например, у нас в полосе, не штурмовые действия, но сообщают наши разведчики о том, что враг пытается по серой зоне продвинуться под перемирие, то есть занять какие-то более выгодные позиции", – отметил он.

Военный объяснил, что захватчики не штурмовали позиции Сил обороны напрямую, но использовали серую зону.

"Поэтому также сложный вопрос, будто позиции на прямую они не штурмуют, но серая зона, она стала серой из-за того, что очень активно работают наши средства поражений, ну и уничтожают врага, чтобы он не мог занять эту полосу. Ну и под перемирие, они так хитро пытаются как-то продвинуться", – добавил он.

В DeepState ранее сообщили, что объявленное Путиным "перемирие" на фронте россияне не соблюдали, хотя интенсивность боевых действий кое-где несколько снизилась. Оккупанты почти не применяли тактическую авиацию, однако били из артиллерии и других средств поражения, активными были и российские дроны.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что общее количество нарушений армией РФ обещания тишины за 20 апреля - 2935. Больше обстрелов и штурмовых действий - на Покровском направлении. Также оккупанты были активными на Курском направлении. Всего по фронту произошло 96 российских штурмовых действий.

Как сообщал OBOZ.UA, вражеские войска пошли в массированный штурм на Запорожском направлении на фронте, но потерпели неудачу. Наступление оккупантов остановили воины 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

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