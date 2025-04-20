Есть погибшие: во время 'пасхального перемирия' воины ВСУ попали в засаду на Торецком направлении

В воскресенье, 20 апреля, украинские военные во время так называемого "пасхального перемирия" попали в засаду врага. Это произошло на Торецком направлении.

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Такую информацию обнародовал в своем Telegram президент Украины Владимир Зеленский. Он также добавил, что среди наших бойцов есть погибшие.

"На Торецком направлении наши воины, к сожалению, попали в российскую засаду. Есть погибшие. Российские военные, которые это совершили, будут уничтожены", – говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что украинская армия действует и будет действовать в дальнейшем абсолютно зеркально.

"Эта Пасха однозначно доказала, что единственным источником войны и причиной ее затягивания является Россия. Мы готовы двигаться к миру и полному, безусловному и честному прекращению огня, которое может длиться по меньшей мере 30 дней, но ответа России на этот счет до сих пор нет", - добавил Зеленский.

Он подчеркнул, что ситуация на фронте демонстрирует, что необходимо давление на Москву и настоящий контроль за действиями оккупационного контингента, чтобы тишина воцарилась.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 апреля глава Кремля Владимир Путин цинично объявил о перемирии на Пасху и якобы приказал своим солдатам "прекратить все боевые действия". По его словам, Москва исходит из того, что "Украина будет следовать примеру РФ" и также объявит перемирие.

Впрочем, с начала суток, 20 апреля, российская оккупационная армия продолжает боевые действия. По состоянию на 12:00 наблюдается увеличение количества российских обстрелов и применение кафиров дронов.

По данным WSJ, на фоне угроз Вашингтона прекратить усилия по мирному урегулированию войны в Украине объявленное "пасхальное перемирие" стало для Кремля легкой дипломатической победой. В частности, Путин считает, что "тишиной на 30 часов" показывает готовность идти на уступки.

Журналист Виталий Портников заявил, "пасхальное перемирие" – это маневр Путина, который прежде всего связан с желанием удержать США за столом переговоров. Ведь Москва заинтересована в сохранении коммуникации с Вашингтоном, от которого уже прозвучали "угрозы" приостановить усилия по урегулированию войны.

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