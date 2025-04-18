'Это однозначно событие, которое войдет в историю': в Нацгвардии рассказали об отражении одного из наибольших штурмов россиян на мотоциклах

В четверг, 17 апреля, украинские нацгвардейцы на Покровском направлении отразили массированный штурм оккупантов на мотоциклах. В среднем за час боя враг терял примерно по 40 пехотинцев и 13 двухколесных единиц техники, а также несколько ББМ.

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Эта "байкерская" атака была одной из самых больших такого типа. Подробности о поражениях рассказали в соцсетях Национальной гвардии Украины.

"Вчера был отбит один из самых больших штурмов россиян на мотоциклах. Это однозначно событие, которое войдет в историю", – говорится в сообщении.

Там уточнили, что в общем вражеская атака длилась чуть более семи часов, и за час армия РФ в среднем теряла:

– до 40 человек пехоты;

– около 13 мотоциклов;

– по три ББМ.

"Продолжаем защищать нашу страну! Слава Украине", – подчеркнули нацгвардейцы.

Напомним, что врага на Покровском направлении разгромили бойцы 14-й бригады НГУ "Красная калина". Они дали мощный отпор масштабному механизированному штурму, во время которого ВС РФ бросили в бой большое количество живой силы и техники – в большинстве мотоциклы и ББМ.

Предварительно, нацгвардейцы поразили более 240 оккупантов (безвозвратные и санитарные потери), уничтожили 96 мотоциклов, 21 боевую бронированную машину, две единицы автомобильной техники и две артиллерийские системы.

В сети показали ряд видео с кадрами отражения этого "байкерского" штурма врага.

"Спасибо за мужественные и решительные действия бойцам бригады НГУ "Красная калина", а также 1-го Кодацкого и 4-го Павлоградского полков Национальной гвардии", – отметил командующий НГУ Александр Пивненко.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 апреля Силы обороны Украины отразили массированный штурм оккупантов на Запорожском направлении, сохранив все позиции. Было обезврежено около 140 захватчиков, 29 единиц боевой техники, поражены три танка.

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