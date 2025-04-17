Россия задействовала сотни оккупантов и десятки единиц бронетехники: Силы обороны отразили мощную атаку врага на юге. Видео

Вечером 16 апреля около 18:00 российская оккупационная армия сменили тактику на юге Украины и начала штурмовые действия в составе подразделений. В ходе атаки россияне задействовали не менее 320 человек личного состава.

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Также путинские войска применили в ходе штурма 40 единиц боевой бронированной техники, три танка и около десятка багги. Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

Украинские военнослужащие отметили, что враг пытается атаковать на линии фронта возле населенных пунктов Пятихатки, Степное, Лобковое, Малая Токмачка и Малые Щербаки в Запорожской области. В атаке принимали участие штурмовые группы от нескольких полков 58 общевойсковой армии южного военного округа.

В свою очередь Силы обороны Украины дали врагу достойный отпор и заставили отступить. Сначала воздушная разведка заблаговременно обнаружила выдвижение противника, после чего были нанесены удары беспилотными летательными аппаратами и артиллерией.

Первое поражение российской боевой техники произошло за 8 км до линии боевого столкновения. В результате ударов было уничтожено три единицы БМП. Бой длился более двух с половиной часов, украинские силы наносили огненное поражение по штурмовикам.

Потери противника составили около 140 человек личного состава. Также украинские защитники уничтожили 29 единиц боевой техники и повредили три танка. В результате противник успеха не имел, ни одной позиции Силы обороны Украины не потеряли.

Напомним, командование оккупационной армии РФ продолжает использовать личный состав в качестве пушечного мяса и даже отправляет на штурмы раненых. Неоднократно украинские защитники наблюдали, что россияне пытаются атаковать даже на костылях.

Ранее сообщалось, что российская оккупационная армия возобновила штурмовые действия с использованием бронированной техники. Смена тактики после определенного перерыва наблюдается на Торецком и Краматорском направлениях.

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