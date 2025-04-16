Россия бросает на штурмы на Покровском направлении оккупантов на костылях: появилось очередное доказательство. Видео
Командования оккупационной армии РФ продолжает использовать личный состав в качестве пушечного мяса и даже отправляет на штурмы раненных. Неоднократно украинские защитники наблюдали, что россияне пытаются атаковать даже на костылях.
Очередной такой случае бойцы ВСУ заметили на Покровском направлении. Об этом сообщает оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица".
Покалеченного оккупанта-штурмовика зафиксировали аэроразведчики 3-й бригады оперативного назначения имени полковника Петра Болбочана НГУ "Спартан". На этот раз в сторону позиций наших защитников на Покровском направлении пытался идти на штурм опиравшийся на палку оккупант.
Защитники отмечают, что все чаще в поле зрения аэроразведки попадают раненые штурмовики противника, ковыляющие в сторону украинских позиций с палками или на самодельных костылях. Военнослужащие отмечают, что такими оккупантами двигает страх быть уничтоженными своими же командирами и понимание, что нет смысла ждать эвакуации. Поэтому раненные захватчики надеются попасть в украинский плен.
Напомним, российская оккупационная армия возобновила штурмовые действия с использованием бронированной техники. Смена тактики после определенного перерыва наблюдается на Торецком и Краматорском направлениях.
Ранее сообщалось, что российская оккупационная армия пытается обойти город Покровск Донецкой области с юга на запад. Кроме того, Силы обороны Украины фиксируют попытки вражеского войска атаковать с Покровского направления на Новопавловский.
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