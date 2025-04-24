ВСУ обезвредили за сутки 1060 военных преступников и десятки единиц техники армии РФ – Генштаб

Силы обороны Украины с начала полномасштабной войны нанесли армии РФ значительные потери в живой силе – 945 330 оккупантов были ликвидированы и ранены. С них около 160 захватчиков попали в этот список за прошедшие сутки.

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Также защитники уничтожили еще 326 единиц военной техники и вооружения врага. Обновленные данные 24 апреля озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне украинские воины обезвредили 49 артиллерийских систем (всего 26 823), пять боевых бронированных машин (22 312), три танка (10 694), одну РСЗО (1369) российской армии.

В небе было сбито 134 беспилотника оперативно-тактического уровня (всех 33 660), на земле сожжено 134 единицы автомобильной техники и автоцистерн (45 755) оккупационных сил.

За время войны ВСУ уничтожили также 3860 единиц спецтехники, 3148 крылатых ракет, 1141 средство ПВО, 370 самолетов, 335 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, на Новопавловском направлении фронта морпехи 35-й ОБМП уничтожили вражескую МТ-ЛБ. Вместе с ней ликвидированы и восемь российских штурмовиков, пытавшихся атаковать украинские позиции.

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