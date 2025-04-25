'Купы горящего металлолома': сколько танков потеряло РФ с начала года. Видео

Украинские защитники с начала 2025 года уничтожили более тысячи танков оккупационных войск России. Бронетехника захватчиков на фронте превращается в груды горящего металлолома.

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Об этом в четверг, 25 апреля, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. На официальной странице в Facebook он также опубликовал видео, показывающее, как Силы обороны точными ударами сжигают вражескую военную технику.

"Наши воины превращают танки и бронемашины российских оккупантов в груды горящего металлолома", – написал Сырский.

По его словам, потери страны-агрессора только в танках с начала этого года уже превысили тысячу и составляют 1031 единицу.

"Благодарю наших защитников за профессиональную боевую работу. Борьба продолжается. Слава Украине!" – заявил главком.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Сырский назвал потери России в живой силе с начала 2025 года. По его словам, защитники Украины продолжают методически уничтожать оккупантов по всей линии фронта.

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