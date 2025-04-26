За сутки 156 боестолкновений: враг давит на нескольких направлениях

За минувшие сутки, 25 апреля, на линии фронта произошло более полутора сотен боевых столкновений между Силами обороны Украины и оккупационной армией РФ. Наибольшую активность враг уже традиционно сохранял в районе Покровска, а также на Курщине, откуда захватчики так и не смогли вытеснить украинские войска.

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Также ожесточенные бои шли на Торецком и Новопавловском направлениях. О ситуации на поле боя рассказали утром 26 апреля в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Противник, используя свое превосходство в живой силе, атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. В общей сложности, за прошедшие сутки зафиксировано 156 боестолкновений", – отметили в Генштабе.

Накануне россияне нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 117 авиаударов, сбросив 212 КАБ. Кроме этого, произвели 6010 обстрелов, в том числе 104 — из реактивных систем залпового огня, и задействовали для поражения 3363 дрона-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Проходы, Угроиды, Михайловка, Миропольское, Великий Прикол, Михайловское Сумской области; Малая Волчья Харьковской области; Богатырь, Алексеевка, Новополь Донецкой области; Новодаровка, Гуляйполе Запорожской области; Казачье, Антоновка Херсонской области.

Украинские воины в долгу не остались.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления БПЛА, четыре артиллерийские системы, один склад боеприпасов и еще четыре пункта управления противника", – отмечено в сводке.

На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районе Новой Кругляковки

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в сторону Редкодуба, Дружелюбовки, Глущенково, Новосергеевки, Нового Мира, Серебрянки и вблизи Новоегоровки, Колодязей, Нового, Торского.

На Северском направлении Силы обороны остановили пять наступательных действий захватчиков в сторону Григорьевки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении вчера зафиксировано восемь боеприкосновений в районе Часова Яра и в направлении Марково и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 16 атак в районе Дачного, Торецка и в направлении Плещеевки, Щербиновки, Дилиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 44 штурмовых действия агрессора неподалеку от населенных пунктов Елизаветовка, Преображенка, Андреевка, Старая Николаевка, Лысовка, Котлино, Новоалександровка, Надиевка и в сторону Миролюбовки, Малиновки, Романовки.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 19 атак в районах населенных пунктов Константинополь, Веселое, Новоселка, Привольное и в направлении Вольного Поля и Отрадного.

На Ореховском направлении оккупанты четыре раза пытались идти вперед в районах населенных пунктов Новоданиловка и Степовое.

На Приднепровском направлении враг предпринял одну безрезультатную попытку пройти вперед.

На Харьковском и Гуляйпольском направлениях боевых столкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать захватчиков на Курском направлении. Так, за прошедшие сутки враг нанес 28 авиаударов, сбросив при этом 37 КАБ, совершил 370 обстрелов, из которых 9 — из РСЗО. Украинские защитники остановили 30 штурмовых действий захватчиков.

"Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу", – резюмировали в Генштабе.

Напомним, накануне потери российских захватчиков составили 1110 человек. Также украинские воины обезвредили восемь танков, пять боевых бронированных машин, 70 артиллерийских систем, одно средство ПВО, 118 БПЛА оперативно-тактического уровня и 145 единиц автомобильной техники оккупантов.

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