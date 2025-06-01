Уничтожили "Град" и зенитную установку: пограничники показали разгром врага на Краматорском направлении. Видео

Украинские пограничники нанесли ощутимые потери российским оккупантами на Краматорском направлении фронта. Серией точных ударов защитники уничтожили РСЗО "Град", другую технику и пехоту ВС РФ.

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Поражение агрессору нанесли операторы дронов из подразделения разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов роты "Феникс" бригады "Помста". Результаты их работы в видео показала пресс-служба ГПСУ.

"Дроны работают – техника исчезает", – отметили в ведомстве.

Там добавили, что после точных ударов украинских дронов враг потерял сразу несколько единиц техники и личный состав на передовой в Донецкой области.

В частности, под прицел операторов дронов РУБпАК "Феникс" попали: реактивная система залпового огня БМ-21 "Град", зенитная установка, боевой бронированный автомобиль, несколько грузовиков и легковое авто оккупантов.

Кроме этого, "бавовна" задела российский триколор и накрыла пехоту армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские пограничники уничтожили технику и укрытия армии РФ на Курском направлении. Поражение произошло во время вражеской атаки, когда захватчики пытались прорваться в Украину через границу.

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