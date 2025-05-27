На Курском направлении пограничники эффектно изменили планы оккупантов, которые хотели прорваться в Украину. Видео

Украинские пограничники нанесли потери российским оккупантам. На Курском направлении они уничтожили технику и укрытия россиян.

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Захватчики пытались прорваться в Украину через границу. Подробности сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"На Курском направлении FPV-дроны пограничников меняют планы оккупантов. Бойцы "Стальной границы" уничтожили технику и укрытия оккупантов: 2 квадроцикла, которыми захватчики пытались попасть на территорию Украины, и одно укрытие с личным составом противника", – говорится в сообщении.

Кадры точных ударов по вражеской технике и укрытию зафиксировали камеры дронов. Их в ГПСУ показали украинцам.

Напомним, за минувшие сутки потери российских захватчиков составили 990 человек. Также украинские воины обезвредили 2 танка, боевую бронированную машину, 17 артиллерийских систем, 222 БПЛА оперативно-тактического уровня, девять крылатых ракет и 64 единицы автомобильной техники оккупантов.

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