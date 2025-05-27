Минус 990 оккупантов и 17 артсистем: озвучены потери армии РФ за сутки

Силы обороны Украины во время боев на фронте за прошедшие сутки ликвидировали и ранили около 990 российских оккупантов. Также обезвредили 315 единиц техники и вооружения войск РФ.

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По состоянию на 27 мая общие потери личного состава российской армии в войне против нашей страны достигают 982 840 военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне защитники сбили девять крылатых ракет (всего 3265) и 222 беспилотника оперативно-тактического уровня (37 853) врага.

Бойцы уничтожили 17 артиллерийских систем (всех 28 337), два танка (10 860), одну боевую бронированную машину (22 642), а также 64 единицы автомобильной техники и автоцистерн (49 907) оккупационных сил РФ.

Кроме этого, с начала полномасштабной войны Силы обороны уничтожили 3902 единицы спецтехники, 1397 РСЗО, 1171 средство ПВО, 372 самолета, 336 вертолетов, 28 кораблей/катеров и одну подводную лодку армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, воины 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес" уничтожили станцию новейшего ЗРК "Бук-М3" оккупантов. Стоимость таких систем ПВО достигает $45 миллионов.

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