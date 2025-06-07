ВСУ отминусовали еще 1120 захватчиков, вертолет и 15 танков российской армии – Генштаб

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1120 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе превысили 995 тысяч человек.

Видео дня

Уничтожено также значительное количество военной техники и вооружений, в том числе вертолет и 15 российских танков. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Вместе с отминусованными накануне 1120 российскими оккупантами общие боевые потери России в живой силе на утро 4 июня достигли 995 030 человек

Терял враг также технику и вооружение.

В частности, накануне украинские воины уничтожили 15 вражеских танков (всего ликвидировано 10 904 единицы), 52 боевые бронированные машины (22 737), 56 артиллерийских систем (28 850), четыре РСЗО (1 410), одно средство ПВО (1181) и один вертолет (337).

Также были ликвидированы 37 вражеских крылатых ракет (3 308), 300 БпЛА оперативно-тактического уровня (39 493), 166 единиц автомобильной (51 079) и одну единицу специальной (3 908) техники.

Временно неизменным пока остается общее количество уничтоженных российских самолетов (413), кораблей/катеров (28), подводных лодок (1).

Напомним, накануне в 3-й штурмовой показали поражение зенитной установки, САУ и танка армии РФ. Они и живая сила вражеского войска были уничтожены на Харьковщине.

Также стало известно, что в ночь на 6 июня в результате атаки на аэродром в Брянске был уничтожен вертолет Ми-8, еще один получил повреждения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!