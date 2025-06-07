Разобрали на молекулы: в 3-й штурмовой показали поражение зенитной установки, САУ и танка армии РФ. Видео

3-я отдельная штурмовая бригада Вооруженных сил Украины нанесла значительные потери российским оккупационным войскам в Харьковской области. Было уничтожено вражеское оружие и техника, в частности танк и самоходная артиллерийская установка 2С9 "Нона-С".

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Об этом сообщили в Telegram-канале батальона беспилотных систем в составе 3-й ОШБр. Поражение провели FPV-дронами.

Россияне потеряли зенитную установку, антенны, САУ, танк и фуры, а также свою живую силу.

Также операторам дронов удалось выследить и поразить еще одну "жирную" цель – вражеский расчет БПЛА в укрытии. Кроме техники нашим бойцам удалось ликвидировать еще несколько российских пехотинцев.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте протестировали новый тип вооружения, созданный в рамках проекта Brave1. В результате на Херсонском направлении боеприпасом весом более 100 кг был уничтожен опорный пункт оккупантов.

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