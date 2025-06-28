Прогремела серия взрывов: ГУР 'поздравило' военные объекты Брянска с Днем Конституции Украины. Фото и видео

Утром 28 июня в российском городе Брянск прогремела серия взрывов. Это результат очередной успешной операции Главного управления разведки Минобороны Украины, которая была приурочена ко Дню Конституции.

Видео дня

Целью стали объекты 120-го арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления министерства обороны РФ. Об этом OBOZ.UA сообщили собственные источники.

Согласно сообщениям местных пабликов, жители Брянска слышали громкие взрывы и стрельбу, а в небе видели неизвестные беспилотники.

Россияне ноют: "Ой, как 2 раза жахнуло! Взялись за нас конкретно".

Местные власти никак не прокомментировали взрывы, лишь напомнили о запрете съемки и публикации видео "последствий работы ПВО".

Источники в украинской разведке подтвердили, что целью атаки стали объекты 120-го арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления минобороны РФ. Детали относительно масштабов разрушений уточняются, однако в ГУР отмечают, что операция является частью системной кампании по демилитаризации вражеской инфраструктуры.

Это уже не первая атака по Брянску за последние дни. Накануне, вечером 26 июня, дроны ГУР поразили склады хранения ракетного топлива и горюче-смазочных материалов 1061-го центра материально-технического обеспечения ВС РФ.

На опубликованных кадрах с места происшествия видны столбы дыма.

Напомним, войска страны-агрессора РФ продолжают размещать свои огневые позиции возле жилых домов. В частности, это происходит в Брянской области, жалуются гражданские россияне.

Как сообщал OBOZ.UA, во время атаки на российский ракетный комплекс "Искандер" на Брянщине 5 июня были ликвидированы восемь военных РФ, еще пять получили ранения. Удар был нанесен несколькими ракетами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!