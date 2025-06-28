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Прогремела серия взрывов: ГУР "поздравило" военные объекты Брянска с Днем Конституции Украины. Фото и видео

Ольга Ганюкова
War
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Прогремела серия взрывов: ГУР 'поздравило' военные объекты Брянска с Днем Конституции Украины. Фото и видео

Утром 28 июня в российском городе Брянск прогремела серия взрывов. Это результат очередной успешной операции Главного управления разведки Минобороны Украины, которая была приурочена ко Дню Конституции.

Видео дня

Целью стали объекты 120-го арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления министерства обороны РФ. Об этом OBOZ.UA сообщили собственные источники.

Согласно сообщениям местных пабликов, жители Брянска слышали громкие взрывы и стрельбу, а в небе видели неизвестные беспилотники.

Россияне ноют: "Ой, как 2 раза жахнуло! Взялись за нас конкретно".

Прогремела серия взрывов: ГУР "поздравило" военные объекты Брянска с Днем Конституции Украины. Фото и видео
Прогремела серия взрывов: ГУР "поздравило" военные объекты Брянска с Днем Конституции Украины. Фото и видео
Прогремела серия взрывов: ГУР "поздравило" военные объекты Брянска с Днем Конституции Украины. Фото и видео

Местные власти никак не прокомментировали взрывы, лишь напомнили о запрете съемки и публикации видео "последствий работы ПВО".

Источники в украинской разведке подтвердили, что целью атаки стали объекты 120-го арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления минобороны РФ. Детали относительно масштабов разрушений уточняются, однако в ГУР отмечают, что операция является частью системной кампании по демилитаризации вражеской инфраструктуры.

Прогремела серия взрывов: ГУР "поздравило" военные объекты Брянска с Днем Конституции Украины. Фото и видео
Прогремела серия взрывов: ГУР "поздравило" военные объекты Брянска с Днем Конституции Украины. Фото и видео

Это уже не первая атака по Брянску за последние дни. Накануне, вечером 26 июня, дроны ГУР поразили склады хранения ракетного топлива и горюче-смазочных материалов 1061-го центра материально-технического обеспечения ВС РФ.

На опубликованных кадрах с места происшествия видны столбы дыма.

Напомним, войска страны-агрессора РФ продолжают размещать свои огневые позиции возле жилых домов. В частности, это происходит в Брянской области, жалуются гражданские россияне.

Как сообщал OBOZ.UA, во время атаки на российский ракетный комплекс "Искандер" на Брянщине 5 июня были ликвидированы восемь военных РФ, еще пять получили ранения. Удар был нанесен несколькими ракетами.

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