В России на аэродроме 'Армавир' уничтожен истребитель СУ-27УБ - ГУР

В ночь на 26 июля на военном аэродроме "Армавир" в Краснодарском крае произошел пожар, в результате которого загорелся российский учебно-боевой истребитель Су-27УБ. Этот объект активно используется для подготовки курсантов Краснодарского авиационного училища.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны. "В ночь с 25 на 26 июля на аэродроме "Армавир" Краснодарского края загорелся учебно-боевой истребитель вооруженных сил РФ СУ-27УБ", - говорится в сообщении.

Местные жители сообщают о перебоях со связью в населенных пунктах, расположенных вблизи аэродрома. Детали инцидента российские власти официально не комментируют.

"Армавир" является одним из ключевых учебных аэродромов на юге России, где базируются самолеты, предназначенные для тренировочных полетов и практики будущих военных летчиков. Потеря такого типа техники – чувствительный удар по инфраструктуре военной авиации страны-агрессора.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отметили, что сопротивление кремлевскому режиму внутри самой России растет.

"Каждое преступление против украинского народа будет иметь должное возмездие. Слава Украине!" - добавили в ГУР МО.

Напомним, в ночь на 26 июля в российском Ставрополе прогремели мощные взрывы в результате атаки украинских БПЛА. Целью удара стал завод "Сигнал", который специализируется на производстве радиоэлектроники. В результате атаки были поражены по меньшей мере два корпуса завода.

Накануне, 25 июля, украинские дроны так же атаковали ряд регионов России. В частности, в Невинномысске под прицелом был завод "Азот". А в Тамбове прилетело по Котовскому пороховому заводу, где вспыхнул пожар.

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