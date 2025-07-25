Дроны атаковали ряд регионов России: в Невинномысске под прицелом был завод "Азот". Фото и видео

В ночь на 25 июля беспилотники атаковали ряд российских регионов: власти некоторых заявили о "значительных повреждениях" частных домов и даже нескольких пострадавших. В то же время целью дронов мог стать завод "Невинномысский Азот" в Ставропольском крае и пороховой завод в Тамбовской области – в районе обоих заметили пожары.

На этом фоне сразу в восьми российских аэропортах ввели план "Ковер". В сети появился ряд фото и видео с моментами дроновой атаки в РФ.

Детали нападения дронов в Невинномысске

В этом городе Ставропольского края местные жители заявили о взрыве под утро пятницы.

По их данным, дроны атаковали ОАО "Невинномысский Азот" – химическое предприятие, которое входит в группу "Еврохим" и является крупным производителем азотных удобрений и аммиака.

Подтверждений поражения объекта, который работает на армию РФ, пока нет. В то же время мэр Невономысска утром вышел в эфир и заявил, что "прилеты были, и много" и пообещал россиянам "разобраться".

Что известно о заводе "Азот"

По данным Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины, "Невинномысский Азот" в Ставропольском крае, который уже не впервые становится целью дронов, – это критический элемент военно-промышленного комплекса РФ.

Он производит до миллиона тонн аммиака и более миллиона тонн аммиачной селитры ежегодно – ключевой компонент для взрывчатки и артиллерийских снарядов.

Именно на этом предприятии синтезируются меламин, уксусная кислота, метанол и калийная селитра – вещества, которые имеют двойное назначение, и часто используются в производстве ВОГов, фугасов, реактивных зарядов.

С 2024 года на российском заводе развернуто производство водорастворимых удобрений, которые адаптируются к потребностям военной химии.

Во время украинской атаки в ночь на 14 июня 2025 года беспилотникам удалось пробить антидронную защиту предприятия и нанести повреждения на его территории. После этого химкомбинат "Невинномысский Азот" приостановил свою работу.

Под атаку БПЛА попал еще ряд регионов РФ

Так, в Котовске Тамбовской области вспыхнул пожар на Тамбовском пороховом заводе, который непосредственно задействован в войне РФ против Украины.

Также о "большом количестве дронов и взрывах" сообщали жители Новочеркасска Ростовской области РФ.

Губернатор Кубани подтвердил, что обломки БПЛА упали на территорию вокзала в Тимашевске и "повредили вагон пассажирского поезда, из-за чего пострадали два человека".

В свою очередь власти Краснодарского края РФ заявили, якобы фрагменты БПЛА повредили стекла в домовладениях в двух районах. Говорят, что в станице Курчанской "обломки беспилотника выбили окна в двух домах", а в Славянске-на-Кубани в одном из частных домов "в результате аналогичного происшествия повреждены два окна".

На фоне атаки Росгвардия ввела план "Ковер", который предусматривает временные ограничения для вылетов и приема рейсов, в аэропортах Владикавказа, Грозного (Чечня), Магаса (Ингушетия), Минеральных Вод (Ставропольский край) и Ставрополя, Нальчика (Кабардино-Балкария), Сочи и Тамбова.

По состоянию на утро только в Сочи заявили о задержке на вылет и прилет 45 самолетов, пассажиры нервничали и жаловались на большие очереди.

Что предшествовало

В ночь на 21 июля неизвестные дроны нацеливались на Климовский спецпатронный завод в Московской области РФ. Власти страны-агрессора утверждали о сбитии 18 БПЛА, а в сети публиковали кадры пожаров в некоторых населенных пунктах.

Подтверждено, что в ночь на 22 июля Силы беспилотных систем ВСУ нанесли очередной удар по целям на территории России, связанным с военно-промышленным комплексом врага. В частности, под атакой БПЛА оказался Новокуйбышевский нефтехимический завод.

Уже в ночь на 23 июля дроны прилетели в Новочеркасск Ростовской области РФ. Предварительно, попадание было по местной ГРЭС в микрорайоне Донской, вследствие атаки в городе наблюдались перебои с электричеством.

Накануне, ночью 24 июля, в Краснодарском крае РФ во время атаки дронов была поражена нефтебаза в курортном городе Сочи.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль пообещал, что у Украины будут "средства воздействия на территорию России". Однако он не уточнил, какие именно способности получит украинская армия и когда сможет их реализовать.

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