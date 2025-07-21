Под прицелом был патронный завод: дроны атаковали Московскую область. Фото и видео

В ночь на понедельник, 21 июля, дроны атаковали Московскую область РФ. В населенных пунктах Климовск и Киевский вспыхнули пожары, власти страны-агрессора утверждают о 18 сбитых БПЛА.

Видео дня

Местные паблики обнародовали видео пролета беспилотников, а также последствий атаки. В Климовске (район города Подольск Московской области) дрон был якобы сбит около Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ).

Пожары после атаки БПЛА под Москвой

В сети показали фото с места пожара в Климовске в районе КСПЗ на улице Весенней. Там, как утверждается, сгорел трактор на стоянке.

Кроме того, обломки одного из дронов упали на крышу многоэтажного дома в поселке Киевский в Троицком административном округе Москвы.

В результате там также вспыхнул пожар. РосСМИ пишут, что он вскоре был ликвидирован экстренными службами.

"Принимаются все необходимые меры. Серьезных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет", – отчитался мэр Москвы Сергей Собянин.

В РФ заявили о 18 сбитых БПЛА

ПО информации Собянина, за ночь российская ПВО якобы сбила 18 дронов, которые летели на Москву.

"На местах падения обломков работают сотрудники оперативных служб", – написал он в своем Telegram-канале.

Причем об уничтожении БПЛА чиновник сообщал начиная с восьми вечера воскресенья, 20 июля.

В течение дня Собянин также периодически отчитывался об отражении налета дронов.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, в воскресенье после атаки дронов в аэропортах РФ возник масштабный коллапс, сотни авиарейсов были отменены и задержаны. На российских железных дорогах также был хаос, более сотни поездов ехали с задержкой до 15 часов.

Кроме того, ночью в Каменоломнях Ростовской области мощный пожар охватил железнодорожный узел. Местные власти заявили об атаке дронов, были эвакуированы три человека.

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