Под ударом был Тамбовский пороховой завод, вспыхнул пожар: новые подробности атаки дронов на Россию. Фото и видео

В Тамбовской области РФ целью атаки дронов 25 июля стал пороховой завод, расположенный в Котовске. Там вспыхнул пожар.

О взрывах и возгорании сообщили сами россияне. Этот военный объект врага по меньшей мере трижды попадает под атаку БПЛА только в этом году.

Что известно об атаке

Утром в пятницу в Telegram-канале Exilenova+ опубликовали видео, распространенное в российских пабликах, на котором издалека видно пожар в Котовске.

"В местные сообщают, что пожар возле или на пороховом заводе, уточняем", – говорилось в сообщении под кадрами.

Впоследствии OSINT-аналитик worldmilitares подтвердил, что кадры настоящие: завод в Котовске действительно попал под атаку 25 июля.

Всего этой ночью под атакой БПЛА находился ряд регионов РФ. На фоне нее в восьми городах Росгвардия ввела план "Ковер", который предусматривает ограничения на вылет и прилет рейсов.

Взрывы раздавались в Краснодарском крае и Ростовской области. В Ставропольском крае дроны атаковали завод "Невинномысский Азот", который крупным производителем азотных удобрений и аммиака, используемого для нужд армии РФ.

Что известно о Тамбовском пороховом заводе

Это предприятие является одним из крупнейших в РФ производителей порохов для стрелкового оружия и артиллерийских боеприпасов.

Завод специализируется на выпуске пироксилиновых порохов и сопутствующей продукции как военного, так и гражданского назначения. Он входит в состав российской госкорпорации "Ростех" и обеспечивает поставки на линии минобороны РФ и других заказчиков.

На Тамбовском пороховом заводе производят бездымные пироксилиновые пороха для стрелкового оружия (автоматов, пулеметов, винтовок), артиллерийских систем, гранатометов, минометных боеприпасов, танковых выстрелов, включая подкалиберные бронебойные. Также там производят пороховые заряды для боеприпасов различного калибра, компоненты взрывчатых веществ, нитроцеллюлозу (высокоочищенную), которая является базой для производства пороха и лакокрасочной продукции.

Что предшествовало

Тамбовский пороховой завод уже горел после атаки дронов в ноябре 2023 года. В местных пабликах писали, что пожар начался в результате прямого попадания беспилотника в предприятие.

В январе 2024 года россияне снова пожаловались на атаку дрона на пороховой завод в Котовске. Тогда сообщали, что неизвестный БПЛА "упал" на территории предприятия. Так же дроны поразили этот завод в июле того же года.

В 2025 году завод в Котовске становился целью атаки дронов 16 января: тогда в районе военно-промышленного комплекса раздались сильные взрывы. Ночью 11 июня беспилотники снова атаковали Тамбовский пороховой завод: очевидцы заявили, что на территории предприятия вспыхнул большой пожар, были слышны взрывы.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе беспилотники атаковали спиртовой завод "Амбер Талвис" в поселке Новая Ляда в пригороде Тамбова. После ударов оттуда поднимался дым.

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