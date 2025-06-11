Дроны атаковали Тамбовский пороховой завод, произошел пожар: огонь видно издалека. Фото и видео

Российский Котовск ночью 11 июня оказался под атакой дронов. БпЛА в очередной раз атаковали Тамбовский пороховой завод, являющийся одним из крупнейших в РФ производителей порохов для стрелкового оружия и артиллерийских боеприпасов.

Видео дня

Очевидцы заявляют, что на территории предприятия вспыхнул большой пожар, слышны взрывы. Об этом сообщают российские СМИ.

"ВСУшные БПЛА атакуют Тамбовский пороховой завод. Жители города Котовск слышали не менее 15 звуков взрывов в небе. С их слов, по целям отрабатывает ПВО. На город продолжают лететь беспилотники", – пожаловался около 4 часов утра один из крупных Z-пабликов.

А вот независимое российское издание ASTRA уточняет: очевидцы, снимающие огромный пожар на территории предприятия, об "отработке ПВО" думают меньше всего. Они констатируют, что "завод горит", а на снятых россиянами кадрах слышны взрывы. В некоторых пабликах появились утверждения, что гореть может склад боеприпасов.

"О том, что на кадрах запечатлена территория рядом с заводом, свидетельствуют две красно-белые трубы, которые ранее неоднократно попадали на фото порохового завода в местных СМИ", – добавляет ASTRA .

По данным Telegram-канала Exilenova+, Тамбовский пороховой завод специализируется на выпуске пироксилиновых порохов и сопутствующей продукции как военного, так и гражданского назначения. Предприятие входит состав российской госкорпорации "Ростех" и обеспечивает поставки по линии минобороны РФ и других заказчиков.

В частности, он производит бездымные пироксилиновые пороха для стрелкового оружия (автоматов, пулемётов, винтовок), артиллерийских систем, гранатомётов, миномётных боеприпасов, танковых выстрелов, включая подкалиберные бронебойные. Также там производятся, пороховые заряды для боеприпасов различного калибра, компоненты взрывчатых веществ, нитроцеллюлоза (высокоочищенная), являющаяся базой для производства пороха и лакокрасочной продукции.

Всего, по данным росСМИ, завод выпускает более 200 видов продукции и является одним из крупнейших в России производителей порохов.

Не удивительно, что это предприятие стало объектом пристального внимания со стороны Сил обороны Украины. Ранее Тамбовский пороховой завод был атакован уже минимум четыре раза: в конце мая и в январе этого года, в июне 2024-го и в ноябре 2023-го.

Напомним, накануне, 10 июня, стало известно, что дроны атаковали Татарстан. Пролет дронов зафиксировали жители Нижнекамска и Елабуги.

Новая волна атак дронами по территории РФ вызвала панику среди россиян, многочисленные ограничения в транспортной инфраструктуре и усиление работы ПВО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!