Были слышны взрывы: Татарстан атаковали дроны, россияне запаниковали. Видео

Во вторник, 10 июня, в республике Татарстан прогремели взрывы. Пролет дронов зафиксировали жители Нижнекамска и Елабуги.

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Новая волна атак дронами по территории РФ вызвала панику среди россиян, многочисленные ограничения в транспортной инфраструктуре и усиление работы ПВО. Видео с моментом попытки сбития одного из БПЛА обнародовали местные жители и российские Telegram-каналы, а в нескольких аэропортах региона и других областях РФ ввели ограничения на полеты.

В частности, из-за воздушной тревоги и угрозы дронов временно остановили работу ряд российских аэропортов в Нижнекамске, Казани, Ижевске, Кирове, Самаре и Пулковом (Санкт-Петербург).

По данным российского Минобороны, за ночь над территорией России и аннексированным Крымом якобы было сбито 102 беспилотника. В частности, 46 из них – над Брянской областью, 20 – над Белгородской, по 9 – над Воронежской и Крымом, по 4 – над Калужской областью и Татарстаном.

Также россияне зафиксировали по два дрона в Ленинградской, Орловской и Курской областях, еще один – в Смоленской. В Московской области РФ сообщили о трех беспилотниках.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что силы ПВО сбили беспилотник над Тосненским районом. Жертв и разрушений не зафиксировано, однако в нескольких районах региона ввели ограничения мобильной связи и интернета.

Воздушную тревогу также объявили и в Воронежской области, где сообщили о сбитии нескольких дронов. Пострадавших нет, но режим опасности сохраняется.

Росавиация сообщила о временных ограничениях на прием и отправку рейсов в ряде аэропортов для обеспечения безопасности полетов. Утром 10 июня полеты в Пулково уже возобновили.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети показали последствия вероятных новых ударов по российским оккупационным войскам в Курской области РФ. Враг попал под удар в городе Рыльск и населенном пункте Пригородная Слободка в Рыльском районе.

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