Прилет мог быть по командному пункту: в сеть попали кадры 'бавовны' под Рыльском. Фото и видео

В сети показали последствия вероятных новых ударов по российским оккупационным войскам в Курской области государства-агрессора. Враг попал под удар в городе Рыльск и населенном пункте Пригородная Слободка в Рыльском районе.

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По информации Telegram-канала Exilenova+, который освещает войну России против Украины, "бавовна" посетила командный пункт вражеских войск. Также не исключено, что прилет был по расположению личного состава оккупантов.

Удар мог быть нанесен четырьмя ракетами GMLRS, однако подтверждения этой информации нет. Российские пропагандисты "бавовну" на Курщине пока не комментировали.

"Рыльск, Пригородная Слободка. Заявлено как 4х gmlrs, вероятно, по командному пункту врага или расположению личного состава", – сказано в сообщении.

Напомним, что 31 мая Курскую область РФ атаковали беспилотники, громко было в Рыльске и Льгове. Местные СМИ писали, что в Рыльске прилет по месту, где располагались российские военные. А во Льгове сообщили о прилете по станции на том участке железной дороги, которая связывает город с поселком Коренево.

В ночь на 4 июня вблизи Рыльска также гремели взрывы. OSINT-исследователи предположили, что под ударом снова оказались пункты постоянной дислокации российских захватчиков – в том же районе, куда "движуху" с помощью дронов уже доставляли 15 апреля, поразив российских военных.

Как сообщал OBOZ.UA:

– в ночь на 9 июня Силы обороны Украины нанесли удар по аэродрому "Саваслейка" в Нижегородской области России. В результате атаки поражены два самолета российской армии. Предварительно, речь идет о МиГ-31 и Су-30/34.

– В эти же сутки ВСУ поразили мощности завода "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах. Подтверждено попадание как минимум двумя дронами, после чего на объекте вспыхнул масштабный пожар и он приостановил работу. Это предприятие производит антенны "Комета-М" – ключевой элемент защиты российских дронов, ракет и бомб от украинских систем радиоэлектронной борьбы.

– В ночь на 9 июня взрывы также раздавались в Воронежской, Самарской, Тамбовской областях и Мордовии РФ. Российское минобороны заявило, якобы ПВО сбила или перехватила "49 украинских БПЛА".

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