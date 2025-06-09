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Прилет мог быть по командному пункту: в сеть попали кадры "бавовны" под Рыльском. Фото и видео

Ольга Липич
War
3 минуты
1,7 т.
Прилет мог быть по командному пункту: в сеть попали кадры 'бавовны' под Рыльском. Фото и видео

В сети показали последствия вероятных новых ударов по российским оккупационным войскам в Курской области государства-агрессора. Враг попал под удар в городе Рыльск и населенном пункте Пригородная Слободка в Рыльском районе.

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По информации Telegram-канала Exilenova+, который освещает войну России против Украины, "бавовна" посетила командный пункт вражеских войск. Также не исключено, что прилет был по расположению личного состава оккупантов.

Прилет мог быть по командному пункту: в сеть попали кадры "бавовны" под Рыльском. Фото и видео
Прилет мог быть по командному пункту: в сеть попали кадры "бавовны" под Рыльском. Фото и видео

Удар мог быть нанесен четырьмя ракетами GMLRS, однако подтверждения этой информации нет. Российские пропагандисты "бавовну" на Курщине пока не комментировали.

Прилет мог быть по командному пункту: в сеть попали кадры "бавовны" под Рыльском. Фото и видео
Прилет мог быть по командному пункту: в сеть попали кадры "бавовны" под Рыльском. Фото и видео

"Рыльск, Пригородная Слободка. Заявлено как 4х gmlrs, вероятно, по командному пункту врага или расположению личного состава", – сказано в сообщении.

Прилет мог быть по командному пункту: в сеть попали кадры "бавовны" под Рыльском. Фото и видео
Прилет мог быть по командному пункту: в сеть попали кадры "бавовны" под Рыльском. Фото и видео

Напомним, что 31 мая Курскую область РФ атаковали беспилотники, громко было в Рыльске и Льгове. Местные СМИ писали, что в Рыльске прилет по месту, где располагались российские военные. А во Льгове сообщили о прилете по станции на том участке железной дороги, которая связывает город с поселком Коренево.

В ночь на 4 июня вблизи Рыльска также гремели взрывы. OSINT-исследователи предположили, что под ударом снова оказались пункты постоянной дислокации российских захватчиков – в том же районе, куда "движуху" с помощью дронов уже доставляли 15 апреля, поразив российских военных.

Как сообщал OBOZ.UA:

– в ночь на 9 июня Силы обороны Украины нанесли удар по аэродрому "Саваслейка" в Нижегородской области России. В результате атаки поражены два самолета российской армии. Предварительно, речь идет о МиГ-31 и Су-30/34.

– В эти же сутки ВСУ поразили мощности завода "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах. Подтверждено попадание как минимум двумя дронами, после чего на объекте вспыхнул масштабный пожар и он приостановил работу. Это предприятие производит антенны "Комета-М" – ключевой элемент защиты российских дронов, ракет и бомб от украинских систем радиоэлектронной борьбы.

– В ночь на 9 июня взрывы также раздавались в Воронежской, Самарской, Тамбовской областях и Мордовии РФ. Российское минобороны заявило, якобы ПВО сбила или перехватила "49 украинских БПЛА".

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