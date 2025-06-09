В Генштабе подтвердили удар по заводу в Чебоксарах, где изготавливали антенны для "Шахедов": произошел масштабный пожар. Видео

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили удар по заводу в Чебоксарах (Россия) в ночь на 9 июня, где изготавливали антенны для "Шахедов". Объект поразили по меньшей мере 2 БПЛА.

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Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Там подчеркнули, что атаки на российские предприятия, обеспечивающие вооруженную агрессию против нашей страны, будут продолжаться и дальше.

"В рамках снижения способности противника по изготовлению средств воздушного нападения, в ночь на 9 июня, подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, поразили мощности АО "ВНИИР-Прогресс" ООО "АБС Электро", что в городе Чебоксары на территории Чувашской республики, РФ", – отмечается в сообщении.

В Генеральном штабе подчеркнули, что атакуемый объект военно-промышленного комплекса России производил навигационное оборудование, в частности, адаптивные антенны "Комета", которые используются и в ударных дронах типа "Шахед", унифицированные модули планирования и коррекции (УМПК) для управляемых авиабомб (КАБ) и другое высокоточное оружие.

"Подтверждено поражение объекта по меньшей мере двумя БпЛА и последующий масштабный пожар. Результаты поражения уточняются", – говорится в сообщении.

В связи с украинской атакой, ограничения на работу аэропортов применились в ряде российских аэропортов: в Казани, Нижнем Новгороде, Саратове и Тамбове.

"Удары по объектам, обеспечивающим вооруженную агрессию Российской Федерации, будут продолжаться до полного ее прекращения против Украины. Продолжение следует! Слава Украине!" – отмечено в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Чебоксары (столица Чувашской Республики Россия) 9 июня беспилотники атаковали завод "ВНИИР-Прогресс". Там россияне производили ключевой элемент защиты своих дронов-камикадзе, ракет и бомб от украинских систем радиоэлектронной борьбы – цифровые антенны-решетки "Комета-М".

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