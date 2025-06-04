Устроили 'движуху': под Рыльском поражены пункты постоянной дислокации российских войск. Фото и видео

В ночь на 4 июня вблизи города Рыльск в Курской области прогремели взрывы. Россияне пожаловались на "атаку дронов" и выкладывали видео с тщетными попытками оккупантов сбить их стрелковым оружием, а также с моментом попадания.

Видео дня

И пока российские пропагандисты рассказывают об "отражении атаки" и "падении обломков" на частные дома, OSINT-исследователи установили вероятное место прилета. Дроны, в частности, по данным Telegram-канала Exilenova+, могли прилететь по расположению российских захватчиков в одном из населенных пунктов области – уже второй раз в этом году.

Видео, зафиксировавшие гудение дронов и попытки сбить их из стрелкового оружия, россияне начали выкладывать в сеть еще ночью. Сначала сообщалось, что под атакой дронов оказался то ли Рыльск, то ли Рыльский район.

Появилось также видео прилета. Голос автора видео за кадром при этом объяснял кому-то, что прилетело "опять туда же" – не объясняя, о чем идет речь.

Впоследствии российские паблики начали писать о том, что в селе Крупец якобы обломки сбитых дронов вызвали пожар в частном доме.

Однако OSINT-исследователи, проанализировав имеющиеся видео, пришли к выводу, что прилетело в самом Рыльске – в микрорайоне Боровский. Более того, они предположили, что под ударом снова оказались пункты постоянной дислокации российских захватчиков – в том же районе, куда "движуху" с помощью дронов уже доставляли 15 апреля, поразив российских военных.

Тем временем, игнорируя видео прилета, в российском минобороны заявили об "уничтожении" в течение ночи семерых украинских беспилотников. Два из них якобы удалось уничтожить над Курской областью, один – над Белгородской, еще четыре – над временно оккупированным Крымом.

Напомним, ранее стало известно, что в России произошел пожар на заводе, который производит автомобильные двигатели. По иронии судьбы, причиной стал взрыв грузовика на территории предприятия.

Также сообщалось, что россияне пожаловались на массовую атаку дронов на авиацентр в Борисоглебске. Оккупанты тем временем пытались скрыть потери.

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