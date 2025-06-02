В России пожаловались на массовую атаку дронов на авиацентр в Борисоглебске: потери пытались скрыть

В ночь на 2 июня Борисоглебский авиационный учебный центр имени Чкалова, расположенный в Воронежской области РФ, подвергся атаке. В результате удара беспилотников погибли двое российских военнослужащих.

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Об этом сообщает независимое российское издание ASTRA со ссылкой на источники в экстренных службах региона и другие вражеские Telegram-каналы. Несмотря на погибших и масштабную атаку, российские власти не обнародовали информацию об инциденте и не признали потерь.

Борисоглебский центр готовит летный состав и является объектом стратегического значения для российских военно-воздушных сил.

Это уже не первая атака на этот объект - в апреле 2024 года он также стал мишенью ударных дронов.

В Telegram-канале Exilenova+ отметили, что аэродром "Борисоглебск" является важным элементом военной инфраструктуры РФ, поскольку с него осуществляются полеты боевой авиации, в частности с использованием управляемых авиационных бомб, применяемых против украинских городов.

Как сообщал OBOZ.UA, в России заявили о новом оружии, которое "не имеет аналогов". Российский ВПК якобы создал "боевой лазер", предназначенный для "уничтожения украинских БпЛА". Однако даже сами россияне усомнились в том, что оно существует на самом деле, заподозрив, что вместо реального видео им пытаются снова "скормить" очередной "мультик Путина".

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