'Новый мультик Путина?' В России похвастались применением 'лазерной ПВО', но что-то пошло не так. Видео

В России заявили о новом, "не имеющем аналогов" оружии. Российский ВПК якобы создал "боевой лазер", предназначенный для "уничтожения украинских БпЛА".

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Российские пропагандисты вовсю распространяют видео "испытания боем" этого "чудо-оружия". Однако даже сами россияне усомнились в том, что оно существует в действительности, заподозрив, что вместо реального видео им пытаются снова "скормить" очередной "мультик Путина" либо что под видом российской разработки пропаганда продвигает китайское оружие.

Российские пропагандисты начали тиражировать сообщения о новых "успехах" российской оборонки. В Z-канале "Военный осведомитель" 30 мая появилось сообщение с видео, которое обозначено как "первые кадры работы боевого лазера мобильной группы ПВО из состава ОСпН "Кочевник".

"Ранее в отечественной информационной среде существовало мнение, что боевые лазеры представляют собой бесполезные и дорогие игрушки. Однако новые угрозы, выявленные в ходе СВО, заставили искать альтернативные методы противодействия. Благодаря развитию новых технологий лазерные системы стали эффективным инструментом для уничтожения украинских БПЛА. Остается надеяться, что тема развития лазерного вооружения в России получит новый импульс, а опыт применения лазеров в качестве средств ПВО будет масштабирован на всю страну", – отмечено в сообщении на пропагандистском околовоенном паблике.

В дополнение к "видео" пропагандисты прикрепили к сообщению фото якобы "результатов работы" лазера по украинскому беспилотнику.

Тему тут же подхватили государственные пропагандистские СМИ РФ, которые взялись расписывать, как "лазерный меч" расплавляет хвост беспилотника самолетного типа, и тот падает на землю", а также расспросили придворных кремлевских "экспертов" о значении "разработки".

Примечательно, что в материале пропагандистов из "Московского комсомольца" упоминается, что "новейший российский лазер" – не такой уж и российский: за "аналоговнет" россияне пытаются выдать китайский боевой лазер. Пропагандисты тут же оговариваются: мол, "если это и так, то во время боевых действий некогда перебирать харчами, необходимо использовать всё, что можно найти для достижения победы".

Пока российские "эксперты" мечтают о том, что украинские беспилотники, летящие на российские нефтебазы, заводы ВПК и воинские части со складами вооружений, в России наконец смогут сбивать не на порядок более дорогими, чем цели, ракетами ПВО, а лазером – сами россияне восприняли "аналоговнет" скептически.

Некоторые пользователи в комментариях к видео в канале "Z-осведомитель" заподозрили, что им пытаются "скормить" очередной "мультик – вроде того, который показывал российский диктатор Владимир Путин, рассказывая байки об очередной "гиперзвуковой" российской ракете, якобы превышающей по своим характеристикам все, что существует в мире.

Другие же "опознали" в российском "боевом лазере спецназа "Кочевник" (о котором, как справедливо отмечает часть комментаторов, ранее никто ничего не слышал) китайский боевой лазер Low Altitude Laser Defense System, существование которого в природе в отличие от российского "чудо-оружия" никто не оспаривает.

Упомянутая китайская разработка, согласно данным из открытых источников, имеет следующие тактико-технические характеристики:

дальность поражения: до 1,5 км

ослепление оптики: до 3 км

захват радара: до 5 км

время разворачивания системы: до 5 минут

Третья группа комментаторов озаботилась эффективностью "дорогой и бесполезной игрушки", коей россияне считают обозначенный "аналоговнет" якобы российского производства – в случае, если он существует.

"А радиус действия какой? Километра 2 в ясную безоблачную погоду? У Панциря 10-12км, у Ка-52 - 30-40км а у этого 2, при том, что установка наверняка стоит, как чугунный мост. А если х*хлы прокачают высотно-скоростные характеристики – оно вообще уйдет в ангар. Так что дорогая и бесполезная игрушка. Ничего не поменялось, как и со всем остальным инновационным", – задался вопросом один из комментаторов.

На что получил ответ: "Нет, продолжайте тратить на это деньги, все хорошо, очень эффективный комплекс".

"Что-то новость говной воняет. Название комплекса, ттх, производитель? Испытали в боевых условиях и везде молчат про очередную аналоговнетную систему, как минимум странно", – подозрительно констатирует еще один комментатор.

"Спасибо китайским товарищам за данную установку", – подводит итог дискуссии еще один ее участник.

Напомним, ранее стало известно, что в госдуме России открыто "посягнули" на еще шесть городов Украины. Пока российские оккупанты застряли в полях Донетчины и уже несколько лет подряд убиваются там об украинскую оборону – в думском комитете по обороне размечтались о захвате сразу нескольких украинских облцентров и соответствующих регионов.

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