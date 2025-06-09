Силы обороны нанесли удар по аэродрому "Саваслейка": поражены самолеты МиГ-31 и Су-30/34

В ночь на 9 июня Силы обороны Украины нанесли удар по аэродрому "Саваслейка" в Нижегородской области России. В результате атаки были поражены два самолета российской армии.

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Предварительно, речь идет о МиГ-31 и Су-30/34. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что очередную операцию по нанесению потерь стране-агрессору провели подразделения Сил специальных операций ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Указанный аэродром российские войска используют для ударов по территории Украины. В частности, с этого военного объекта регулярно взлетают истребители МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал".

"По предварительной информации, поражены две единицы авиационной техники врага (вероятно, самолеты МиГ-31 и Су-30/34). Результаты боевой работы уточняются. Дальше будет! Слава Украине!" – подчеркнули в Генштабе.

Напомним, что в эти же сутки, 9 июня, Силы обороны Украины поразили мощности завода "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах (столица Чувашской Республики, РФ). Подтверждено попадание по меньшей мере двумя дронами, после чего на объекте вспыхнул масштабный пожар и он приостановил работу. Это предприятие военно-промышленного комплекса страны-агрессора, среди прочего, производит антенны "Комета-М" – ключевой элемент защиты российских дронов, ракет и бомб от украинских систем радиоэлектронной борьбы.

Как сообщал OBOZ.UA, российский аэродром "Саваслейка" был атакован украинскими БПЛА 14 августа 2024 года. Снимки со спутников тогда зафиксировали следы от пожаров на этом военном объекте.

16 августа того же года дроны-камикадзе ГУР повторно атаковали "Саваслейку", в результате чего был уничтожен российский носитель "Кинжалов" и три самолета. Кроме этого, еще пять самолетов ВС РФ получили повреждения.

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