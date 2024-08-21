ГУР атаковало аэродром 'Саваслейка': уничтожены три российских самолета, еще пять повреждены – источник

16 августа дронами-камикадзе повторно атаковали военный аэродром "Саваслейка" в Нижегородской области России. Удар нанесли специалисты Главного управления разведки Минобороны Украины. В результате этой операции были уничтожены российские носители "Кинжалов" и военные самолеты.

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Об этом сообщили OBOZ.UA источники в военной разведке. По их данным, в результате атаки были уничтожены самолет МИГ-31К/И, два самолета Ил-76 и повреждены около пяти самолетов, вероятно МИГ-31К/И.

В разведке отметили, что предварительный удар по аэродрому "Саваслейка" украинские силы нанесли 13 августа, в результате чего был поражен склад ГСМ и поврежден самолет МИГ-31К/И.

По данным космической разведки, на момент совершения атаки 13 августа на этом аэродроме находились 11 самолетов МИГ-31К/И, самолет Ил-76, пять вертолетов Ми-8 и Ми-24.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 14 августа Служба безопасности Украины совместно с Главным управлением разведки и Силами обороны совершила масштабную атаку на российские аэродромы. Поражены четыре военных аэродрома врага, среди которых и "Саваслейка", где базируются носители "Кинжалов" МиГ-31К.