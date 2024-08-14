За ночной атакой на российские аэродромы стоят СБУ и Силы обороны Украины – источники

В ночь на 14 августа Служба безопасности Украины совместно с Силами обороны совершила масштабную атаку на российские аэродромы. Поражены четыре военных цели врага на территории РФ.

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Это была специально спланированная операция, чтобы россияне не могли использовать эти аэродромы для ударов КАБ по линии фронта и украинских городах. Об этом OBOZ.UA сообщил источник в СБУ.

Наш собеседник назвал ночные удары по российским аэродромам "самой масштабной атакой" на такие объекты на территории РФ.

Кроме СБУ, в операции принимали участие Воздушные силы, Силы специальных операций, Центр беспилотных систем ВСУ, Главное управление разведки Министерства обороны и другие рода войск Сил обороны.

С помощью дальнобойных дронов в рамках операции была совершена самая большая атака на российские военные аэродромы за все время российско-украинской войны. Жарко и громко ночью было на аэродромах Воронеж, Курск, Саваслейка и Борисоглебск.

Источники подтверждают, что это была специально спланированная операция, чтобы враг не мог использовать эти аэродромы для ударов КАБами по линии фронта и украинским городам.

Российские военкоры в соцсетях уже признали, что удар был результативным и что российская ПВО не смогла защитить эти объекты. Местные паблики писали о 10 взрывах только на Саваслейке, откуда регулярно взлетают МиГи, терроризирующие всю Украину воздушными тревогами.

Впоследствии в сети появилось видео, снятое на самом аэродроме Саваслейка, где виден прилет беспилотника по стоянке самолетов.

Последствия атаки устанавливаются, однако, как отмечает источник OBOZ.UA, в службе ожидают спутниковые снимки "с уничтоженными истребителями и складами".

"СБУ продолжает методично ослаблять авиационную составляющую российской военной машины. Именно самолеты пока дают врагу преимущество в воздухе, но мы будем и дальше подрезать крылья этим "птичкам", – подчеркнул наш собеседник.

Напомним, в ночь на 14 августа авиабазу "Саваслейка" в РФ атаковали беспилотники. На этом объекте базируются носители "Кинжалов" МиГ-31К.

Также россияне жаловались на то, что мощные взрывы на аэродромах прогремели в Воронежской области РФ.

Между тем, в российском минобороны заявили об "сбитии" в течение ночи 117 украинских беспилотников и нескольких ракет.