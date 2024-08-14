Авиабазу 'Саваслейка' в РФ атаковали беспилотники: там базируются носители 'Кинжалов' МиГ-31К. Видео

Утром 14 августа беспилотники атаковали российскую авиабазу "Саваслейка" в Нижегородской области РФ. На ней базируются носители ракет "Кинжал", которыми РФ бомбит Украину – самолеты МиГ-31К.

О по меньшей мере "10 прилетах" по расположению оккупантов сообщили росСМИ. Местные жители заметили БПЛА над населенными пунктами Велетьма и Саваслейко.

Согласно открытым данным, на расположенной рядом авиабазе дислоцируется филиал 4-го Государственного центра подготовки авиационного персонала и военных испытаний МО РФ. Расположен в 12 км к северо-западу от города Кулебаки.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что для подавления атаки в регионе работали средства ПВО и РЭБ.

"На месте работают необходимые оперативные и экстренные службы, принимаются все меры по минимизации последствий. По предварительной информации, на текущий момент пострадавших нет", – отметил местный чиновник.

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РосСМИ сообщили, что проезд в Саваслейку и город Кулебаки закрыт.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ночью 14 августа взрывы прогремели в российском Воронеже. Россияне заявили о наиболее массированной атаке БПЛА на регион. На окраине города вспыхнул пожар.

– 13 августа россияне пожаловались на громкий взрыв в Екатеринбурге в Свердловской области страны-агрессора. После него начался сильный пожар.

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