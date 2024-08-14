Украинские дроны повредили российский аэродром 'Саваслейка': опубликовано спутниковые фото

В сети опубликовали новые спутниковые фото аэродрома "Саваслейка" российских оккупационных войск в Нижегородской области России, который был атакован украинскими дронами 14 августа. На кадрах видно следы от пожаров.

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Спутниковый снимок был сделан американской компанией Planet Labs14 августа. Кадр появился в распоряжении издания "Радио Свобода". На нем также видно повреждение хранилища аэродрома.

Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский сообщил изданию, что в этой части аэродрома расположены склады с оружием. Детонации складов, судя по спутниковым снимкам, не было.

Ранее журналисты опубликовали спутниковый снимок, на котором зафиксирован пожар в районе аэродрома "Саваслейка". Он был зафиксирован спутником системы слежения NASA, который следит за возгораниями на поверхности Земли.

Издание пишет, что факт взрыва на территории авиабазы подтверждает и геолокация одного из видео очевидцев.

Напомним, что беспилотники атаковали российскую авиабазу "Саваслейка" в Нижегородской области РФ утром в среду, 14 августа. На этом аэродроме базируются носители "Кинжалов", которыми российские оккупанты обстреливают Украину.

Российские пропагандисты сообщили, что было зафиксировано не менее десяти прилетов. Также россияне жаловались на то, что мощные взрывы на аэродромах в Воронежской области РФ. В частности, на аэродроме "Борисоглебск".

Источники OBOZ.UA заявили, что за ночной атакой на российские аэродромы стоят СБУ и Силы обороны Украины. По их данным, было совершено масштабную атаку на аэродромы российских оккупационных войск, в результате которой поражены четыре военных цели врага.

Это была специально спланированная операция, чтобы россияне не могли использовать эти аэродромы для ударов КАБ по линии фронта и украинских городах.

Как сообщал OBOZ.UA, появились спутниковые снимки российского военного аэродрома "Борисоглебск" в Воронежской области РФ после атаки украинских БПЛА. На них видны последствия поражения и несколько разрушенных ангаров на северо-западной части аэродрома.