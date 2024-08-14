Цели поражены: опубликовано спутниковые фото последствий ударов по аэродрому РФ

Появились спутниковые снимки российского военного аэродрома "Борисоглебск" в Воронежской области РФ после атаки украинских беспилотников в ночь на 14 августа. На них видны последствия поражения и несколько разрушенных ангаров на северо-западной части аэродрома.

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На этой части территории расположена техническо-эксплуатационная часть, которая занимается ремонтом и обслуживанием самолетов. Об этом сообщает проект "Схемы".

Журналисты опубликовали спутниковый снимок военного аэродрома от 6 августа текущего года и сравнили его со фотографией, сделанной спустя неделю, уже после удара украинских воинов в ночь на 14 августа.

"Спутник зафиксировал последствия ударов украинских беспилотников по действующему военному аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области России. На спутниковых снимках Planet Labs за 14 августа, имеющихся в распоряжении "Схем", видно, что украинские дроны поразили северо-западную часть аэродрома – в частности, разрушены несколько ангаров", – говорится в сообщении.

"Схемы" также показали снимки авиационному эксперту Анатолию Храпчинскому. Тот отметил, что в месте, где зафиксированы последствия атаки, находится техническо-эксплуатационная часть, которая занимается ремонтом и обслуживанием самолетов. Аэродром "Борисоглебск" используется ВВС России, там, в частности, базируются самолеты Су-25, Су-30, Су-34 и Су-35.

В сети, тем временем, активно обсуждаются предположения, что в пораженных ангарах стояли "важные военные самолеты".

Напомним, ранее стало известно, что в ночь на 14 августа дальнобойные дроны СБУ и Сил обороны (ВС, ССО, Центра беспилотных систем ВСУ, ГУР МО и других родов войск) совершили самую масштабную атаку на российские военные аэродромы за всю войну. Источники в спецслужбе не раскрыли данные о результатах удара, однако отметили, что в течение ночи были атакованы сразу четыре военных аэродрома врага: Воронеж, Курск, Саваслейка и Борисоглебск.

Целью атаки названо стремление украинских воинов исключить возможность для противника использования пораженных объектов для ударов КАБами по линии фронта и украинским городам.