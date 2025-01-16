Дроны атаковали пороховой завод под Тамбовом: он является одним из ключевых объектов российского ВПК. Видео

Ночью 16 января беспилотники атаковали Тамбовский пороховой завод. В районе предприятия военно-промышленного комплекса прогремели мощные взрывы.

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Примечательно, что Тамбовский пороховой завод уже не впервые был под атакой БПЛА. Об этом в Telegram сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, Тамбовский пороховой завод является одним из ключевых объектов российского военно-промышленного комплекса, задействованного в войне против Украины. Предприятие производит порох, который используется для различных видов стрелкового оружия, артиллерийских и реактивных систем.

Кроме того, Коваленко отметил, что на заводе производят колоксилин, применяемый для создания взрывчатых веществ и других специализированных продуктов.

"Предприятие является одним из основных поставщиков взрывчатых материалов для армии России. С началом полномасштабной войны в Украине производство на заводе значительно выросло", – сообщил Коваленко.

Российские паблики опубликовали видео со взрывами в районе порохового завода. В свою очередь в правительстве Тамбовской области выдали, что якобы отразили "очередную террористическую атаку БПЛА".

По легенде российских чиновников, в районе села Кузьмино-Гать и города Котовск оккупанты сбили три украинских дрона. Также местные власти утверждали, что обломками БПЛА частично повреждена кровля крыши частного дома.

Напомним, вечером 15 января в Воронежской области прогремели взрывы. Украинские дроны атаковали нефтебазу в городе Лиски, там вспыхнул сильный пожар, было видно зарево.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 15 января в российском Волгограде вспыхнул мощный пожар на территории нефтеперерабатывающего завода компании "Лукойл". В результате происшествия над предприятием поднялся огромный столб огня.

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