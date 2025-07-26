Завод 'Сигнал' в Ставрополе поразили дроны СБУ – источник

В ночь на 26 июля в российском Ставрополе прогремели мощные взрывы в результате атаки украинских БПЛА. Целью удара стал завод "Сигнал", который специализируется на производстве радиоэлектроники.

В результате атаки были поражены как минимум два корпуса завода. Об этом OBOZ.UA сообщили источники в Службе безопасности Украины.

Подробности операции

Дальнобойные дроны СБУ поразили производственные мощности ставропольского радиозавода "Сигнал". Предприятие специализируется на производстве различных видов РЭБ, радиолокационной, радионавигационной аппаратуры, радиоаппаратуры дистанционного управления и работает на российский ВПК.

Один из ударов пришелся на корпус №2 (цех №5), где расположено дорогостоящее импортное оборудование – станки на базе числового программного управления. Второе поражение зафиксировано в корпусе №1, где находится цех радиоэлектронных устройств №17.

"СБУ продолжает системно выводить из строя враждебные объекты, работающие на войну против Украины. Каждое поражение останавливает производственные процессы и снижает военный потенциал врага. Эта работа будет продолжаться и дальше", – сообщил информированный источник в СБУ.

Завод "Сигнал" – часть ВПК РФ

Завод "Сигнал" тесно связан с военно-промышленным комплексом России. Предприятие входит в состав государственной корпорации "Ростех", что подтверждает его стратегическое значение для военной промышленности России. Ставропольский радиозавод "Сигнал" является одним из крупных предприятий радиоэлектронного комплекса РФ.

Предприятие находится под санкциями стран Евросоюза, США, Украины и Японии из-за вторжения РФ в Украину. Несмотря на многочисленные ограничения, согласно доступным данным, общая сумма затрат на покупку комплектующих и материалов за 2024 год у завода "Сигнал" составляет примерно 17,2 млн долларов США.

Что предшествовало

Накануне, 25 июля, украинские дроны атаковали ряд регионов России. В частности, в Невинномысске под прицелом был завод "Азот". А в Тамбове прилетело по Котовскому пороховому заводу. Там вспыхнул пожар.

В ночь на 21 июля неизвестные дроны нацеливались на Климовский спецпатронный завод в Московской области РФ. Власти страны-агрессора утверждали о сбивании 18 БПЛА, а в сети публиковали кадры пожаров в некоторых населенных пунктах.

Уже в ночь на 23 июля дроны прилетели в Новочеркасск Ростовской области РФ. Предварительно, попадание было по местной ГРЭС в микрорайоне Донской, вследствие атаки в городе наблюдались перебои с электричеством.

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