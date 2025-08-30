В Крыму прогремели взрывы: сообщают о прилете по аэродрому, а в Симферополе поднимается дым. Видео

Утром 30 августа на территории временно оккупированного Крыма прогремели мощные взрывы. Захватчики пожаловались, что полуостров атаковали украинские БПЛА.

По предварительным данным, дроны ударили по территории аэродрома "Гвардейское". Об этом пишет мониторинговый Telegram-канал "Крымский ветер".

Что известно об атаке

Российские оккупанты начали жаловаться на взрывы в Крыму еще ночью, а утром 30 августа на полуостров полетела очередная порция дронов. По легенде кремлевских пропагандистов, все БПЛА якобы были уничтожены еще над Черным морем и часть над Крымом.

В то же время очевидцы утверждают, что по аэродрому "Гвардейское" был прилёт. Последствия атаки БПЛА на вражеский военный объект уточняются.

Кроме того, о взрывах местные жители сообщали в Саках и Новофедоровке, где также расположены военные аэродромы.

По предварительным данным, севернее Армянска также был прилет. Очевидцы утверждают, что там целью дронов-камикадзе стал зенитный ракетный комплекс С-400. Последствия удара уточняются.

Взрывы также прогремели вблизи Симферополя. После этого там начался сильный пожар и поднялся огромный столб черного дыма. По информации мониторинговых каналов, возле Симферополя горят склады с авиационным топливом.

Что предшествовало

На протяжении лета 2025 года в Крыму регулярно происходили взрывы, о которых сообщали местные жители, СМИ и Telegram-каналы. Под удары попадали как военные, так и инфраструктурные объекты. В начале июля спутники NASA зафиксировали пожар на аэродроме "Кировское", где после взрывов произошла детонация боекомплекта. Другие атаки были направлены на системы ПВО и радиолокационные станции.

В середине августа сообщалось о взрывах в районе Судака, Керчи, Джанкоя и Гвардейского, где были зафиксированы попадания по военным объектам. Оккупационные власти и российские пропагандисты, как правило, заявляли о работе ПВО и отсутствии серьезных повреждений, однако в ряде случаев очевидцы публиковали фото и видео, свидетельствующие о пожарах и разрушениях.

Напомним, ударные дроны атаковали российскую Сызрань 24 августа. Там зафиксировано попадание в НПЗ. Поразили важный для агрессора объект Силы беспилотных систем и Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, на территории Рязанской области 26 августа произошел мощный взрыв на магистральном нефтепроводе Рязань – Москва. Этот объект россияне использовали как один из главных источников поставок нефтепродуктов в столицу государства-агрессора.

