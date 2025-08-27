В России произошел взрыв на нефтепроводе, поставлявший нефтепродукты в Москву: источники в ГУР раскрыли подробности

На территории Рязанской области 26 августа произошел мощный взрыв на магистральном нефтепроводе "Рязань-Москва". Этот объект россияне использовали, как один из главных источников поставок нефтепродуктов в столицу государства-агрессора.

После взрывов на отрезке магистрального нефтепровода начался сильный пожар. Об этом OBOZ.UA сообщили проинформированные источники.

Подробности атаки

По информации собеседников в Главном управлении разведки, после появления сообщений в рязанских пабликах о сильном взрыве на отрезке магистрального нефтепровода начался сильный пожар. Уже через несколько часов россияне стянули на место происшествия автомобили экстренных служб для ликвидации пожара.

По словам местных жителей, в районе села Божатково железнодорожного района Рязани находятся правоохранительные органы и ремонтные бригады, которые пытаются ликвидировать последствия взрыва и пожара.

Что известно о нефтепроводе

Магистраль, на которой прогремели взрыва, с 2018 года была перепрофилирована под поставку автомобильного бензина компанией "Транснефть", которая в свою очередь обеспечивает армию государства-агрессора.

По информации ГУР МО, в результате происшествия транспортировки нефтепродуктов в Москву остановлена ​​на неопределенный срок, а представители компании подсчитывают убытки.

Напомним, ударные дроны атаковали российскую Сызрань. Там зафиксировано попадание в НПЗ. Поразили важный для агрессора объект Силы беспилотных систем и Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 21 августа подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны атаковали ряд важных объектов в РФ. Под ударом оказался в том числе Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод. В течение нескольких дней россияне безуспешно пытались погасить пожар, но площадь горения только увеличивалась, что привело к уничтожению шести резервуаров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!