Попадание по 'С-400' и командному пункту: появились подробности атаки по объектам России в Крыму

В понедельник, 6 октября, появились подробности атак по объектам России во временно оккупированном Крыму. Все они произошли за прошедшие сутки, 5 октября.

Отмечается, что во время этих попаданий были атакованы зенитный ракетный комплекс "С-400" и командный пункт оккупантов. Об этом пишет Telegram-канал "Досье шпиона".

"Удары по Крыму. За прошедшие сутки был осуществлен ряд ударов по объектам военной и топливной инфраструктуры на территории Крыма", – говорится в сообщении.

Из того, что не было упомянуто в СМИ:

– В районе населенного пункта Удачное Красногвардейского района был нанесен удар БПЛА по пункту размещения личного состава одного из подразделений ВС РФ. 4 военнослужащих ранены.

– В районе населенного пункта Новостепное Джанкойского района был нанесен удар БПЛА по станции радиолокации комплекса "С-400" из состава в/ч 44750.

– В районе населенного пункта Джанкой был нанесен удар БПЛА по комплексу "С-400", уничтожена пусковая установка, незначительные повреждения получил командный пункт, ранен военнослужащий.

Напомним, что в ночь на понедельник, 6 октября, украинские БПЛА атаковали оккупированный Россией Крым. Громко было в Феодосии, там беспилотники поразили большую нефтебазу. Речь идет о Феодосийском нефтеперевалочном терминале.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 5 октября в Нижегородской области РФ раздавались взрывы. Целью атаки дронов стал нефтеперерабатывающий завод в городе Кстово, в районе предприятия заметили пожар.

