В Феодосии дроны поразили одну из крупнейших нефтебаз Крыма, вспыхнул пожар. Фото и видео

В ночь на понедельник, 6 октября, украинские БПЛА атаковали оккупированный Россией Крым. Громко было в частности в Феодосии, там беспилотники поразили большую нефтебазу. Речь идет о Феодосийском нефтеперевалочном терминале.

Кадры с последствиями "бавовны" публиковали в сети местные жители. Как сообщил автор Telegram-канала "Dnipro Osint Гарбуз", в Феодосии была атакована одна из крупнейших нефтебаз в Крыму, поражены резервуары с горюче-смазочными материалами.

Эту нефтебазу атаковали уже много раз, после предыдущих ударов из 34 резервуаров целыми остались только 22.

"Зарево пожара на нефтебазе в Феодосии видно с расстояния более 30 километров", – сообщали в сети.

Также отмечалось, что пожар на нефтяном терминале быстро потушить не удастся.

Очевидцы сообщали, что на нефтебазе взрывались резервуары с топливом.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 5 октября в Нижегородской области РФ раздавались взрывы. Целью атаки дронов стал нефтеперерабатывающий завод в городе Кстово, в районе предприятия заметили пожар.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!