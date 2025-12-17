В Генштабе подтвердили удар по НПЗ в Славянске-на-Кубани и нефтебазе в Ростовской области. Фото и видео

Силы обороны Украины осуществили еще одну удачную операцию на территории страны-агрессора. В итоге был поражен НПЗ "Славянский" в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае РФ.

Кроме этого подтверждено попадание по территории нефтебазы "Николаевская" в Ростовской области и поражен полевой артиллерийский склад на Луганщине. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

"Силы обороны Украины продолжают наносить результативные удары по стратегическим объектам ВПК и нефтеперерабатывающей отрасли России", – говорится в сообщении.

Подробности успешных операций

В ночь на 17 декабря 2025 года подразделения Сил обороны с помощью средств Deep Strike нанесли удары по инфраструктуре нефтеперерабатывающего завода "Славянский" в городе Славянск-на-Кубани. В результате, на территории завода зафиксированы взрывы и пожар, уточняется степень нанесенных повреждений.

По состоянию на 2025 год Славянский НПЗ перерабатывал сырую нефть и конденсат мощностью около 5,2 млн тонн в год и использовался для обеспечения российских оккупационных сил.

Также подтверждено попадание по нефтебазе "Николаевская" в Ростовской области РФ, где, по предварительным данным, поврежден резервуар и речное плавсредство "Капитан Гиберт".

"Кроме того, в рамках снижения наступательного потенциала врага, на временно оккупированной территории Луганщины поражен полевой артиллерийский склад подразделения из состава 101-й отдельной бригады материально-технического обеспечения захватчиков. Убытки уточняются.

Также по результатам предыдущих миссий подтверждено поражение 14 декабря ударными БПЛА буровой установки имени Р. Грайфера в акватории Каспийского моря.

"Подтверждено повреждение стационарной платформы, на которой размещен эксплуатационно-технический модуль подготовки и перекачки добытого газа, в результате чего остановлены все 14 скважин (общий объем добычи которых составлял почти 3,5 тыс. тонн в сутки)", – отметили в Генштабе.

В ведомстве отметили, что Силы обороны Украины продолжают выполнять мероприятия, направленные на остановку вооруженной агрессии РФ против Украины.

Напомним, в ночь на 17 декабря на территории РФ снова было неспокойно, под атакой дронов оказались по меньшей мере два региона – Саратовская область и Краснодарский край. На это россияне жаловались в местных пабликах, публикуя кадры со взрывами и попытками ПВО работать по целям.

Как сообщал OBOZ.UA, в российском Белгороде поздно вечером 14 декабря включились сирены воздушной тревоги, после чего прогремел сильный взрыв. Предварительно, прилет был по газотурбинной ТЭЦ "Луч".

