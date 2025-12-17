Россию атакуют украинские беспилотники: взрывы раздаются в Саратове, Энгельсе и Славянске-на-Кубани. Видео

В ночь на среду, 17 декабря, на территории страны-агрессора РФ снова было неспокойно. По крайней мере два региона – Саратовская область и Краснодарский край – были атакованы БПЛА.

Одной из целей дронов был нефтеперерабатывающий завод. На это россияне жаловались в местных пабликах, публикуя кадры со взрывами и попытками ПВО работать по целям.

Саратовская область

Первыми ударные БПЛА еще вечером 16 декабря посетили Саратовскую область. Сообщалось о взрывах в Саратове и соседнем Энгельсе, где расположена авиабаза Воздушно-космических сил России.

Краснодарский край

В этом регионе ночью дроны атаковали НПЗ в Славянске-на-Кубани. Местные, комментируя атаку, сообщали о пролете большого количества БПЛА.

После взрывов и попаданий дронов поднялся дым, на НПЗ вспыхнул пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, в российском Белгороде поздно вечером 14 декабря включились сирены воздушной тревоги, после чего прогремел сильный взрыв. Предварительно, прилет был по газотурбинной ТЭЦ "Луч".

